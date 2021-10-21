Конгрес вважає винним Болсонару в смертях від COVID-19 в Бразилії

Президент Бразилії Жаїр Болсонару вважається винним у смертях 600 000 бразильців, які загинули в результаті пандемії коронавірусу. Про це йдеться у звіті Конгресу за результатами розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Проект звіту передбачає, що Конгрес звинувачує президента Бразилії в дев'яти окремих злочинах, включаючи шарлатанство, підбурювання до скоєння злочинів, поширення патогенних мікробів і злочини проти людяності. В наступний вівторок сенатори проголосують за остаточний варіант звіту.

Звинувачення у злочинах проти людяності, буде передано до Міжнародного кримінального суду в Гаазі. У ньому адміністрацію Болсонару звинувачують у злочинах проти корінних народів, які лише посилилися з появою вірусу.

"Федеральний уряд знайшов у вірусі союзника для нанесення удару по корінних народах", - йдеться в документі.

Експерти вважають, що Бразилія могла б зупинитися на 400 000 смертей за допомогою більш ефективних заходів реагування.



"Існує чіткий причинно-наслідковий зв'язок між позицією вищого лідера, спрямованої проти корінних народів, і збитком, заподіяним корінним народам, навіть якщо він, можливо, нікого не вбив безпосередньо", - йдеться в доповіді.

Болсонару також звинувачують у тому, що він допустив неконтрольоване поширення коронавірусу, зірвавши вакцинацію і заходи стримування вірусу, такі як маски і соціальне дистанціювання. Наприклад, уряд звинувачують у затримці з ведення переговорів з постачальником вакцини Pfizer.

"Бразилія могла б стати першою країною у світі, яка почала вакцинацію, разом з Великобританією... ця помилкова стратегія дорого обійшлася країні", - йдеться у звіті.

Сам Болсонару піддав критиці розслідування, заявивши, що воно "не викликало нічого, крім ненависті та обурення".