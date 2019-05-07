Конгресс просит Белый Дом отменить решение об отзыве Йованович

Представители Конгресса США обратились к администрации Дональда Трампа с требованием отменить решение об отзыве Мари Йованович с должности посла в Украине. Об этом говорится в заявлении лидера демократов в Палате представителей США Стени Хойера и председателя Комитета по иностранным делам Элиот Энгель.

"Посол Йованович - преданный государственный служащий и дипломат высочайшего уровня, которая представляла США при республиканских и демократических администрациях. Возмутительное решение Белого дома отозвать ее - политически неудачное дело и последнее в кампании этой администрации против персонала Государственного департамента карьеры", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что "в этот переходный период Украине нужны талантливые специалисты, как посол Йованович".

Напомним, ранее сообщалось, что посла Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович отозвали с должности и у нее заканчивается ее дипломатическая миссия. Как разъяснили в Государственном департаменте, "так было запланировано ранее", и дата отъезда посла согласуется с передачей президентской власти в Украине. В понедельник, 20 мая, Йованович вернется в Вашингтон.