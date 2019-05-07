Конгрес просить Білий Дім скасувати рішення про відкликання Йованович

Представники Конгресу США звернулися до адміністрації Дональда Трампа з вимогою скасувати рішення про відкликання Марі Йованович з посади посла в Україні. Про це йдеться в заяві лідера демократів у Палаті представників США Стені Хойєра і голови Комітету у закордонних справах Еліот Енгель.

"Посол Йованович - відданий державний службовець і дипломат найвищого рівня, яка представляла США при республіканських і демократичних адміністрації. Обурливе рішення Білого дому відкликати її - політично невдала справа і остання в кампанії цієї адміністрації проти персоналу Державного департаменту кар'єри", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що "в цей перехідний період Україні потрібні талановиті фахівці, як посол Йованович".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що посла Сполучених Штатів в Україні Марі Йованович відкликали з посади і у неї закінчується її дипломатична місія. Як роз'яснили в Державному департаменті, "так було заплановано раніше", і дата від'їзду посла узгоджується з передачею президентської влади в Україні. У понеділок, 20 травня, Йованович повернеться до Вашингтона.