Конгресс проголосует по резолюции об импичменте Трампа в четверг

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки проголосует по резолюции об импичменте президента США Дональда Трампа в четверг, 31 октября. Об этом сообщила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, передает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Как отмечает издание, резолюция в частности установит порядок публичных слушаний и разрешит публикацию записей допросов свидетелей.

Член палаты представителей Джим Макговерн (от штата Массачусетс) сообщил, что представит резолюцию на этой неделе, чтобы "обеспечить прозрачность" расследования импичмента.

Это будет первое официальное голосование по процедуре в Палате представителей.

Сейчас члены Демократической партии в Палате представителей Конгресса проводят расследование в рамках импичмента Трампа, при этом республиканцы обвиняют их в том, что процесс не был оформлен должным образом, с вынесением на общее голосование.

В то же время Пелоси утверждает, что в этом нет необходимости, поскольку комитеты и так обладают всеми необходимыми полномочиями для расследования.

Напомним, ранее бывший заместитель экс-советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона Чарльз Купперман отказался давать показания перед Конгрессом в деле об импичменте президенту США Дональду Трампу, несмотря на повестку.