Конгрес проголосує за резолюцію про імпічмент Трампа у четвер

Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки проголосує за резолюцію про імпічмент президента США Дональда Трампа у четвер, 31 жовтня. Про це повідомила спікер палати представників Ненсі Пелосі, передає РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Як зазначає видання, резолюція зокрема встановить порядок публічних слухань і дозволить публікацію записів допитів свідків.

Член палати представників Джим Макговерн (від штату Массачусетс) повідомив, що представить резолюцію цього тижня, щоб "забезпечити прозорість" розслідування імпічменту.

Це буде перше офіційне голосування з процедури в Палаті представників.

Зараз члени Демократичної партії в Палаті представників Конгресу проводять розслідування в рамках імпічменту Трампа, при цьому республіканці звинувачують їх у тому, що процес не був оформлений належним чином, із винесенням на загальне голосування.

Водночас Пелосі стверджує, що в цьому немає необхідності, оскільки комітети й так володіють усіма необхідними повноваженнями для розслідування.

Нагадаємо, раніше колишній заступник екс-радника Білого дому з національної безпеки Джона Болтона Чарльз Купперман відмовився давати свідчення перед Конгресом у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа, незважаючи на повістку.