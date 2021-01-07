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Конгресс может продолжить подсчет голосов в безопасном месте, - NBC

Автор: РБК-Украина

Члены американского Конгресса из-за беспорядков в США могут продолжить подсчет голосов выборщиков в безопасном месте. Они пока не намерены расходиться.

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Об этом сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленный источник в Сенате.

По словам источника, члены Конгресса не планируют расходиться, пока подсчет не будет завершен. Они, в частности, планируют продолжить подсчет голосов "в безопасном месте, где сейчас находятся".

Напомним, ранее сообщалось, что американских законодателей эвакуируют на военную базу. Этому предшествовал прорыв сторонников действующего президента Дональда Трампа в здание Конгресса, который должен официально утвердить победу Джо Байдена на выборах в США. В результате инцидента есть пострадавшие.

На фоне беспорядков в Конгрессе инициировали новый импичмент Трампа. По мнению законодателя Ильхан Омар, Трамп должен быть подвергнут импичменту Палатой представителей и отстранен от должности Сенатом США. При этом местные СМИ сходятся во мнении, что эта инициатива вряд ли приведет к досрочному уходу Трампа из Белого дома.

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