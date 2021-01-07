Конгрес може продовжити підрахунок голосів у безпечному місці, - NBC

Члени американського Конгресу через заворушення у США можуть продовжити підрахунок голосів виборників в безпечному місці. Вони поки не мають наміру розходитися.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на високопоставлене джерело в Сенаті.

За словами джерела, члени Конгресу не планують розходитися, поки підрахунок не буде завершено. Вони, зокрема, планують продовжити підрахунок голосів "в безпечному місці, де зараз знаходяться".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американських законодавців евакуюють на військову базу. Цьому передував прорив прихильників чинного президента Дональда Трампа до будівлі Конгресу, який має офіційно затвердити перемогу Джо Байдена на виборах в США. В результаті інциденту є постраждалі.

На тлі заворушень у Конгресі ініціювали новий імпічмент Трампа. На думку законодавця Ільхан Омар, Трамп повинен бути підданий імпічменту Палатою представників і відсторонений від посади Сенатом США. При цьому місцеві ЗМІ сходяться на думці, що ця ініціатива навряд чи призведе до дострокового виходу Трампа з Білого дому.