Конгресс Перу инициировал начало процедуры импичмента президента

Конгресс Перу одобрил предложение о начале процесса отстранения президента Мартина Вискарры от должности по обвинениям в коррупции. Это произошло через полтора месяца после другого импичмента.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Законодатели одобрили эту меру 60 голосами против 40, а 18 депутатов воздержались. Вискарра собирается представить свою защиту в Конгрессе 9 ноября, после чего последует еще одно голосование.

Действия по отстранению Вискарры последовали после сообщений в СМИ, что президент якобы принял взятку в размере около 2,3 миллиона солей (637000 долларов) от двух компаний, которые выиграли тендеры на общественные работы, когда он был губернатором южного региона Мокегуа. Сам Вискарра обвинения отрицает.

Несколько законодателей во время дебатов заявили, что обвинения достаточно серьезны для судебного разбирательства.

Президент Перу, вступивший в должность в 2018 году и которому по конституции запрещено баллотироваться на новый срок, заявил, что некоторые законодатели стремятся вызвать «хаос и беспорядок», продвигая импичмент всего за несколько месяцев до президентских выборов, намеченных на 11 апреля.

Вискарра, у которого нет собственного партийного представительства в законодательном органе и срок полномочий которого истекает в июле, пережил импичмент 18 сентября на фоне политической напряженности и экономического спада, вызванного пандемией коронавируса. Только 32 из 130 членов Конгресса проголосовали за его отстранение от власти.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении посла Украины в Перу Игоря Тумасова.