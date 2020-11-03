Конгрес Перу ініціював початок процедури імпічменту президента

Конгрес Перу схвалив пропозицію про початок процесу відсторонення президента Мартіна Віскарри від посади за звинуваченням у корупції. Це сталося через півтора місяця після іншого імпічменту.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Законодавці схвалили цю міру 60 голосами проти 40, а 18 депутатів утрималися. Віскарра збирається представити свій захист у Конгресі 9 листопада, після чого послідує ще одне голосування.

Дії з усунення Віскарри послідували після повідомлень у ЗМІ, що президент нібито взяв хабар у розмірі близько 2,3 мільйона солей (637 тис. доларів) від двох компаній, які виграли тендери на громадські роботи, коли він був губернатором південного регіону Мокегуа. Сам Віскарра звинувачення заперечує.

Кілька законодавців під час дебатів заявили, що звинувачення є досить серйозними для судового розгляду.

Президент Перу, що вступив на посаду у 2018 році і якому за конституцією заборонено балотуватися на новий термін, заявив, що деякі законодавці прагнуть викликати "хаос і безлад", просуваючи імпічмент всього за кілька місяців до президентських виборів, намічених на 11 квітня.

Віскарра, у якого немає власного партійного представництва в законодавчому органі і термін повноважень якого закінчується в липні, пережив імпічмент 18 вересня на тлі політичної напруженості та економічного спаду, викликаного пандемією коронавірусу. Тільки 32 зі 130 членів Конгресу проголосували за його відсторонення від влади.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення посла України в Перу Ігоря Тумасова.