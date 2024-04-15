Конгресмени закликали спікера Джонсона негайно розглянути допомогу Україні та Ізраїлю

Понад 90 членів Палати представників США закликали спікера Майка Джонсона винести на розгляд законопроект із грошима для України та Ізраїлю.
Як повідомляє РБК-Україна, відповідний лист оприлюднив конгресмен Джош Готтгеймер.
У листі конгресмени нагадали, що цими вихідними іранський режим використав сотні безпілотників, крилатих і балістичних ракет для удару по союзнику США Ізраїлю.
У цьому контексті спікера Джонсона закликали негайно винести на голосування пакет на 95 млрд доларів, який ще в лютому підтримав Сенат.
Конгресмени зазначають, що законопроект отримав 70 голосів зі 100 у Сенаті і, якщо його розглядатиме Палата представників, то документ може бути надісланий президенту США Джо Байдену вже того ж дня.
Нагадаємо, США вже кілька місяців практично не передають Україні військову допомогу. Фінансування неспроможний виділити Конгрес.
Ще у лютому Сенат США ухвалив законопроект, який передбачає виділення близько 60 млрд доларів на допомогу нашій країні. Але він так і не пройшов Палату представників.
Спікер Палати Майк Джонсон відмовляється виносити документ на розгляд, оскільки він хоче, щоб до нього внесли виправлення. Зокрема, він допускає можливість допомоги нашій країні в кредит.
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