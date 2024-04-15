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Конгресмени закликали спікера Джонсона негайно розглянути допомогу Україні та Ізраїлю

Фото: у Конгресі США закликали розглянути допомогу Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Понад 90 членів Палати представників США закликали спікера Майка Джонсона винести на розгляд законопроект із грошима для України та Ізраїлю.

Як повідомляє РБК-Україна, відповідний лист оприлюднив конгресмен Джош Готтгеймер.

У листі конгресмени нагадали, що цими вихідними іранський режим використав сотні безпілотників, крилатих і балістичних ракет для удару по союзнику США Ізраїлю.

У цьому контексті спікера Джонсона закликали негайно винести на голосування пакет на 95 млрд доларів, який ще в лютому підтримав Сенат.

Конгресмени зазначають, що законопроект отримав 70 голосів зі 100 у Сенаті і, якщо його розглядатиме Палата представників, то документ може бути надісланий президенту США Джо Байдену вже того ж дня.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, США вже кілька місяців практично не передають Україні військову допомогу. Фінансування неспроможний виділити Конгрес.

Ще у лютому Сенат США ухвалив законопроект, який передбачає виділення близько 60 млрд доларів на допомогу нашій країні. Але він так і не пройшов Палату представників.

Спікер Палати Майк Джонсон відмовляється виносити документ на розгляд, оскільки він хоче, щоб до нього внесли виправлення. Зокрема, він допускає можливість допомоги нашій країні в кредит.

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ІзраїльДопомога УкраїніКонгресс СШАВійна Росії проти України