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Конгрессмены призвали спикера Джонсона немедленно рассмотреть помощь Украине и Израилю

Фото: в Конгрессе США призвали рассмотреть помощь Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Более 90 членов Палаты представителей США призвали спикера Майка Джонсона вынести на рассмотрение законопроект с деньгами для Украины и Израиля.

Как сообщает РБК-Украина, соответствующее письмо обнародовал конгрессмен Джош Готтгеймер.

В письме конгрессмены напомнили, что на этих выходных иранских режим использовал сотни беспилотников, крылатых и баллистических ракет для удара по союзнику США Израилю. 

В этом контексте спикера Джонсона призвали немедленно вынести на голосование пакет на 95 млрд долларов, который еще в феврале поддержал Сенат. 

Конгрессмены отмечают, что законопроект получил 70 голосов из 100 в Сенате и, если его будет рассматривать Палата представителей, то документ может быть отправлен президенту США Джо Байдену уже в тот же день. 

Помощь Украине от США

Напомним, США уже несколько месяцев практически не передают Украине военную помощь. Финансирование не может выделить Конгресс.

Еще в феврале Сенат США принял законопроект, который предусматривает выделение около 60 млрд долларов на помощь нашей стране. Но он так и не прошел Палату представителей.

Спикер Палаты Майк Джонсон отказывается выносить документ на рассмотрение, поскольку он хочет, чтобы в него внесли правки. В частности, он допускает возможность помощи нашей стране в кредит.

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