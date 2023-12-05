Конгресмени, які не підтримають допомогу Україні, допоможуть Путіну, - Білий дім США

"Будь-який член Конгресу, який не підтримує фінансування України, голосує за результат, який полегшить Путіну перемогу", - заявив Салліван.

Він додав, що відмова американських законодавців підтримати запит президента США Джо Байдена щодо додаткового фінансування для допомоги Україні зашкодить демократії і допоможе диктаторам.

"Ми вважаємо, що це неправильний урок історії, і що кожен член Конгресу – демократ і республіканець – повинен проголосувати на підтримку цього рішення", - сказав представник Білого дому.

Допомога Україні від США

1 жовтня Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет. Він не включав нового фінансування допомоги Україні, оскільки таку ініціативу вирішили розглядати окремо.

Після цього президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 мільярдів доларів. Більшість із цих коштів (60 млрд) хочуть направити на допомогу Україні. Також передбачається фінансування для Ізраїлю, Індо-Тихоокеанського регіону та безпека кордону.

За інформацією ЗМІ, ініціативу президента винесуть на голосування у верхній палаті Конгресу вже сьогодні, 4 грудня.

Варто зазначити, у Білому домі заявляли про те, що Сполучені Штати Америки не будуть спроможні надавати Україні нову зброю у разі, якщо Конгрес не виділить фінансування.