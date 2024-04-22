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Конгресмен США про те, коли Україна отримає допомогу: раніше, ніж будь-хто може подумати

Понеділок 22 квітня 2024 21:33
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Конгресмен США про те, коли Україна отримає допомогу: раніше, ніж будь-хто може подумати Фото: двопартійна делегація Конгресу Сполучених Штатів Америки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава, Юлія Акимова

Україна отримає допомогу від Сполучених Штатів Америки раніше, ніж це можуть очікувати.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіли члени Палати представників США, які прибули з візитом до Києва, Томас Кейн та Білл Кітінг.

За словами Кейна, ряд людей як в США, так і в Україні, знають, що передбачено у законопроєкт, та що ним дозволяється, включаючи вперше ракети дальньої дії на відстань 300 кілометрів.

"Є люди як в цій країні, так і у Сполучених Штатах, які знають, що буде включено до цих пакетів. У нас є гарантії як у Сполучених Штатах, так і в цій країні, що люди зможуть дуже-дуже швидко використовувати матеріали, які надіслали", - заявив Томас Кейн.

Водночас Білл Кітінг вважає, що Україна отримає допомогу раніше, ніж про це можна подумати.

"Я б сказав, що щодо питання часу це відбудеться раніше, ніж будь-хто може подумати. Сьогодні зранку ми зустрілися з 82-ю повітряно-десантною дивізією, ми говорили з нашими людьми. Вони готувалися до цього. Вони просто не чекають. Вони були готові, і зброя, яку ми отримаємо тут, прибуде сюди швидше, ніж, я думаю, будь-яка армія змогла б мобілізуватися, щоб доставити їх сюди", - розповів він.

За його словами, деяка частина допомоги може бути доставлена в Україну через дні після остаточного голосування, а деяка - через тиждень.

"Ми не знаємо графіку. І навіть якби ми знали, ми б не розповіли про це нікому, оскільки це може вплинути на, ви знаєте, стратегію війни. Але факт залишається фактом, люди повинні бути впевнені. А факт залишається фактом, що не залишилося жодного каменя не перевернутого, щоб швидко доставити їх сюди", - сказав Кітінг.

Допомога Україні від США

20 квітня Палата представників США підтримала ініціативу щодо виділення Україні допомоги в розмірі 60,84 млрд доларів. Наразі законопроєкт перебуває на розгляді в Сенаті США. Наразі йому необхідно отримати схвалення двох третин голосів. Після схвалення Сенатом законопроєкт буде підписано президентом США Джо Байденом.

За повідомленнями західних ЗМІ, першу партію допомоги Україні буде відправлено протягом кількох днів після підписання законопроекту.

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