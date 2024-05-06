Конгресмен Джеффріс про агресію РФ: США можуть втрутитися у конфлікт, якщо Україна "впаде"

У цьому контексті американський політик висловив думку, що у разі успіху Кремля у загарбницькій воєнній кампанії в Україні, Вашингтону, ймовірно, доведеться втрутитися у цю війну, причому у військовому плані.

"Ми не можемо дозволити Україні впасти, тому що якщо це станеться, то існує значна ймовірність того, що Америці доведеться втрутитися в конфлікт - не просто з нашими грошима, але з нашими військовослужбовцями", - сказав Джеффріс в інтерв'ю в передачі "60 Minutes".

Конгресмен пояснив, що, на його думку, російський диктатор Володимир Путін прагне захопити більше територій інших країн з метою нібито "відтворити" Радянський Союз. Очільник Кремля у цій агресії і надалі погрожуватиме союзникам по НАТО.

Джеффріс зазначив, що вторгнення Путіна в сусідню Грузію не закінчилося на цьому, як і його захоплення територій України у Криму та в Донецькій і Луганській областях ще у 2014 році.

"Чи повинні ми вірити, що перед обличчям такого роду послідовної агресії, що якщо ми дозволимо Володимиру Путіну досягти успіху в Україні, він зупиниться лише на Україні? Звичайно, ні", - акцентував конгресмен.

Розмови щодо можливості відправки західних військ в Україну

Нагадаємо, наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон висловився про можливість введення західних військ на територію України у майбутньому.

Також лідер Франції додав, що, на його думку, головна проблема полягає в тому, що наразі немає консенсус щодо цього питання з іншими державами. Пізніше Макрон пояснив, що не йдеться про безпосередню відправку військ для участі в бойових діях.

Зауважимо, що деякі країни НАТО заявили, що готові розглянути таку можливість, зокрема Литва, Латвія, Естонія та Канада. Однак більшість держав не підтримали ініціативу Макрона.

Додамо, нещодавно міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заінтригував заявою щодо відправки військ в Україну.