Конгрессмен Джеффрис об агрессии РФ: США могут вмешаться в конфликт, если Украина "падет"

В этом контексте американский политик выразил мнение, что в случае успеха Кремля в захватнической военной кампании в Украине Вашингтону, вероятно, придется вмешаться в эту войну, причем в военном плане.

"Мы не можем позволить Украине пасть, потому что если это произойдет, то существует значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт - не просто с нашими деньгами, но с нашими военнослужащими", - сказал Джеффрис в интервью в передаче "60 Minutes".

Конгрессмен объяснил, что, по его мнению, российский диктатор Владимир Путин стремится захватить больше территорий других стран с целью якобы "воспроизвести" Советский Союз. Глава Кремля в этой агрессии и далее будет угрожать союзникам по НАТО.

Джеффрис отметил, что вторжение Путина в соседнюю Грузию не закончилось на этом, как и его захват территорий Украины в Крыму и в Донецкой и Луганской областях еще в 2014 году.

"Должны ли мы верить, что перед лицом такого рода последовательной агрессии, что если мы позволим Владимиру Путину добиться успеха в Украине, он остановится только на Украине? Конечно, нет", - подчеркнул конгрессмен.

Разговоры о возможности отправки западных войск в Украину

Напомним, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон высказался о возможности ввода западных войск на территорию Украины в будущем.

Также лидер Франции добавил, что, по его мнению, главная проблема состоит в том, что пока нет консенсуса по этому вопросу с другими государствами. Позже Макрон объяснил, что речь не идет о непосредственной отправке войск для участия в боевых действиях.

Отметим, что некоторые страны НАТО заявили, что готовы рассмотреть такую возможность, включая Литву, Латвию, Эстонию и Канаду. Однако большинство государств не поддержали инициативу Макрона.

Добавим, недавно министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заинтриговал заявлением по поводу отправки войск в Украину.