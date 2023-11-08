У Конгресі США зробили крок для передачі Україні конфіскованих російських активів

Вчора, 7 листопада, Комітет з міжнародних відносин Палати представників США провів слухання щодо законопроєкту про передачу Україні активів Росії, які були заморожені американською стороною.

Голова комітету, конгресмен-республіканець Майкл Маккол пояснив, що вніс на розгляд двопартійний та двопалатний законопроєкт, який вимагає від адміністрації президента Джо Байдена передати Україні заморожені суверенні активи Росії.

"Настав час, щоб Росія розплачувалась за війну, яку вона розпочала", - сказав він.

Також законопроєкт унеможливлює повернення російських активів до РФ, доки вона не виплатить компенсацію Україні.

Співголова Комітету, конгресмен-демократ Грегорі Мікс заявив на слуханнях, що з розвитком війни має розвиватися й економічна стратегія.

"Це включає і підтримку України, яка дозволить їй стати повноцінним економічним гравцем у Європі. І це потрібно робити під час війни, а не лише після перемоги України", - додав Мікс.

Загалом законопроєкт підтримали 40 членів Комітету з міжнародних відносин. Тепер документ повинні розглянути у Конгресі. Якщо законопроєкт ухвалять, це стане ще одним важелем тиску на Державний департамент США щодо передачі Україні російських грошей.

США готові конфіскувати активи РФ

Нагадаємо, нещодавно держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Україні вперше передадуть конфісковані у російських підсанкційних олігархів активи.

За його словами, гроші будуть направлені на підтримку українських ветеранів. Це перший крок США у питанні передачі Україні заморожених російських активів.

Більше про те, як Україні стягнути з Росії компенсацію - читайте у нашому матеріалі.