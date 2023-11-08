В Конгрессе США сделали шаг для передачи Украине конфискованных российских активов

Вчера, 7 ноября, Комитет по международным отношениям Палаты представителей США провел слушания по законопроекту о передаче Украине активов России, замороженных американской стороной.

Глава комитета, конгрессмен-республиканец Майкл Маккол объяснил, что внес на рассмотрение двухпартийный и двухпалатный законопроект, требующий от администрации президента Джо Байдена передать Украине замороженные суверенные активы России.

"Настало время, чтобы Россия расплачивалась за войну, которую она начала", - сказал он.

Также законопроект делает невозможным возврат российских активов в РФ, пока она не выплатит компенсацию Украине.

Сопредседатель Комитета, конгрессмен-демократ Грегори Микс заявил на слушаниях, что с развитием войны должна развиваться и экономическая стратегия.

"Это включает и поддержку Украины, которая позволит ей стать полноценным экономическим игроком в Европе. И это нужно делать во время войны, а не только после победы Украины", - добавил Микс.

Всего законопроект поддержали 40 членов Комитета по международным отношениям. Теперь документ должен быть рассмотрен в Конгрессе. Если законопроект будет принят, это станет еще одним рычагом давления на Государственный департамент США по передаче Украине российских денег.

США готовы конфисковать активы РФ

Напомним, недавно госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Украине впервые передадут конфискованные у российских подсанкционных олигархов активы.

По его словам, деньги будут направлены в поддержку украинских ветеранов. Это первый шаг США по вопросу передачи Украине замороженных российских активов.

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