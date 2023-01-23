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У Конгресі США закликали передати Україні ракети ATACMS

Новость на русском →
Понеділок 23 січня 2023 04:45
У Конгресі США закликали передати Україні ракети ATACMS Фото: У Конгресі США закликали передати Україні ракети ATACMS (army.mil)
Автор: Олег Васьків

Сполученим Штатам необхідно відправити в Україну оперативно-тактичні балістичні ракети ATACMS дальнього радіусу дії, які можуть бути використані для завдання ударів, зокрема по окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови комітету із закордонних справ Палати представників Майкла Маккола каналу ABC News.

Респібліканець зазначив, що українці раніше успішно освоювали усі види озброєнь, надані США.

"ПЗРК Stinger, ПТРК Javelin, РСЗВ HIMARS. Вони перемагають, коли ми даємо те, що їм потрібно", - вказав Маккол.

Нагадаємо, радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що Україні необхідно надати ATACMS, оскільки це дозволить зберегти тисячі життів бійців ЗСУ.

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