ua ru
Ср, 18 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Час для ATACMS настав. Подоляк закликав передати Україні далекобійні ракети

Новость на русском →
Київ, Середа 18 січня 2023 20:45
Час для ATACMS настав. Подоляк закликав передати Україні далекобійні ракети Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україні необхідно надати далекобійні ракети ATACMS, оскільки це дозволить зберегти тисячі життів бійців ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Дальнобійні ракети дозволять Україні ефективно знищувати російську логістику на окупованих територіях: тилові склади, техніку, командні пункти. Це дозволить нам зберегти тисячі життів своїх солдатів і зірве архітектуру російського наступу. Час для ATACMS настав. Чого ми чекаємо?", - наголосив Подоляк.

Нагадаємо, сьогодні, 18 січня, у ЗМІ з'явилася інформація, що США готують черговий великий пакет військової допомоги в Україні, але танки до нього не включатимуть.

Також ми писали, що, за словами заступника глави Пентагону США з політичних питань Коліна Каля, його країна визнає потребу України в далекобійних ракетах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президента ракети Допомога Україні Військова допомога Війна Росії проти України
NEWS
Трагедія у Броварах. В авіакатастрофі загинув Монастирський, десятки жертв: всі подробиці
Трагедія у Броварах. В авіакатастрофі загинув Монастирський, десятки жертв: всі подробиці
DAILY
"Тут все горіло": Як житловий двір у Броварах пережив аварію вертольота з керівництвом МВС
Юлія Акимовакоресподент "Тут все горіло": Як житловий двір у Броварах пережив аварію вертольота з керівництвом МВС