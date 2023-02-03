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У Конгресі США закликали оприлюднити дані про кібератаки РФ на ядерні лабораторії

Фото: у США закликали оприлюднити дані про кібератаки РФ на ядерні лабораторії (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Американські законодавці закликали Міністерство енергетики оприлюднити документи з детальним описом того, як минулого року російські хакери атакували американські ядерні лабораторії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Заклик, з яким виступили в четвер голови Комітету з нагляду та Комітету з науки Палати представників, пролунав за повідомленням агентства Reuters про те, що російська хакерська група, відома як Cold River, влітку атакувала Брукхейвенську, Аргонську та Ліверморську національні лабораторії.

"Хоча неясно, чи були спроби вторгнення успішними, викликає тривогу той факт, що... іноземний противник обрав своєю мішенню державні лабораторії, які займаються науковими дослідженнями, які мають вирішальне значення для національної безпеки та конкурентоспроможності США", - наголошується у спільній заяві голови Комітету Палати. представників з нагляду Джеймса Комера та голови Комітету Палати представників з науки Френка Лукаса.

Cold River, російська група хакерів, яку звинувачують у спробах вторгнення, привертає все більше уваги на тлі війни в Україні.

Минулого тижня британська влада попередила, що ця група, можливо, стоїть за великою кампанією кібершпигунства, що триває, спрямованого проти держструктур, політичних, наукових і журналістських кіл, а також громадських організацій.

Нагадаємо, раніше в канадській розвідці попередили, що спецслужби Росії через пов'язаних із ними хакерів готуються зробити велику кібератаку на партнерів України.

Раніше хакери з Росії атакували офіційні органи та інфраструктуру Німеччини після рішення про передачу Україні танків Leopard-2.

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Кібератака