Російські хакери готують кібератаку на союзників України, - канадська розвідка

Спецслужби Росії через пов'язаних із ними хакерів найближчим часом готуються вчинити велику кібератаку на партнерів України.

Про це заявив представник Центру з безпеки комунікацій Канади Еван Короневський повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News.

"Нам відома інформація про активізацію зусиль, пов'язаних із РФ хакерів, які намагаються скомпрометувати або перешкодити союзникам України, у відповідь на їхню підтримку уряду України", - заявив Короневський. Представник канадської спецслужби, відповідальної за зовнішню радіоелектронну розвідку, також зазначив, що на сьогоднішній день зростання випадків кібернападів на уряд Канади поки що не виявлено.