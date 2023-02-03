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В Конгрессе США призвали обнародовать данные о кибератаках РФ на ядерные лаборатории

Фото: в США призвали обнародовать данные о кибератаках РФ на ядерные лаборатории (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Американские законодатели призвали Министерство энергетики обнародовать документы с подробным описанием того, как в прошлом году российские хакеры атаковали американские ядерные лаборатории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Призыв, с которым выступили в четверг председатели Комитета по надзору и Комитета по науке Палаты представителей, последовал за сообщением агентства Reuters о том, что российская хакерская группа, известная как Cold River, летом атаковала Брукхейвенскую, Аргонскую и Ливерморскую национальные лаборатории.

"Хотя неясно, были ли попытки вторжения успешными, вызывает тревогу тот факт, что... иностранный противник избрал своей мишенью государственные лаборатории, занимающиеся научными исследованиями, имеющими решающее значение для национальной безопасности и конкурентоспособности США", - отмечается в совместном заявлении председателя Комитета Палаты представителей по надзору Джеймса Комера и председателя Комитета Палаты представителей по науке Фрэнка Лукаса.

Cold River, российская хакерская группа, которую обвиняют в попытках вторжения, привлекает все больше внимания на фоне войны в Украине.

На прошлой неделе британские власти предупредили, что это группа, возможно, стоит за обширной и продолжающейся кампанией кибершпионажа, направленного против госструктур, политических, научных и журналистских кругов, а также общественных организаций.

Напомним, ранее в канадской разведке предупредили, что спецслужбы России через связанных с ними хакеров готовятся совершить крупную кибератаку на партнеров Украины.

Ранее хакеры из России атаковали официальные органы и инфраструктуру Германии после решения о передаче Украине танков Leopard-2.

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Кибератака