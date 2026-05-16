У Конгресі США ставлять під сумнів нове фінансування України та чекають дій від Європи

14:24 16.05.2026 Сб
На яку допомогу від команди Трампа все ще може розраховувати Київ?
Марія Науменко
Фото: голова комітету із закордонних справ Палати представників США Браян Маст (Getty Images)

Голова комітету із закордонних справ Палати представників США Браян Маст заявив, що Конгрес навряд чи схвалить новий великий пакет фінансової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Маста "Радіо Свобода".

"Я не вірю, що ви побачите новий американський пакет безпекової допомоги Україні - на 6 мільярдів доларів, 60 мільярдів чи будь-яку іншу суму", - заявив Маст.

За словами конгресмена-республіканця, війна Росії проти України відбувається "на подвір’ї Європи", тому саме європейські держави повинні взяти на себе більшу відповідальність за підтримку Києва.

Маст також заявив, що адміністрація президента США Дональда Трампа дотримується "виваженого" підходу щодо війни в Україні.

Водночас Вашингтон, за його словами, продовжить підтримувати Київ через передачу озброєння, розвіддані та санкційний тиск на Росію.

"Ми готові бути посередниками миру. Європа має захищати власне подвір’я", - сказав Маст.

Водночас американський конгресмен підтримав ідею нових санкцій проти Росії. Однак він підкреслив, що обмеження не повинні більше шкодити союзникам США, ніж самій РФ.

"Санкції мають завдавати більше шкоди нашим ворогам і приносити більше користі нам та нашим союзникам", - підкреслив Маст.

Раніше у Палаті представників США зібрали необхідні 218 підписів для розгляду законопроєкту про нову допомогу Україні в обхід керівництва республіканців. Ініціативу підтримав конгресмен Кевін Кілі, що дозволило запустити процедуру голосування.

Документ, запропонований конгресменом Грегорі Міксом, передбачає 1,3 млрд доларів безпекової допомоги Україні, можливість виділення ще до 8 млрд доларів у форматі позик, а також нові санкції проти Росії. Водночас шанси на ухвалення пакета залишаються невисокими через опір республіканців та позицію президента США Дональда Трампа.

