У Конгресі США ставлять під сумнів нове фінансування України та чекають дій від Європи

"Я не вірю, що ви побачите новий американський пакет безпекової допомоги Україні - на 6 мільярдів доларів, 60 мільярдів чи будь-яку іншу суму", - заявив Маст.

За словами конгресмена-республіканця, війна Росії проти України відбувається "на подвір’ї Європи", тому саме європейські держави повинні взяти на себе більшу відповідальність за підтримку Києва.

Маст також заявив, що адміністрація президента США Дональда Трампа дотримується "виваженого" підходу щодо війни в Україні.

Водночас Вашингтон, за його словами, продовжить підтримувати Київ через передачу озброєння, розвіддані та санкційний тиск на Росію.

"Ми готові бути посередниками миру. Європа має захищати власне подвір’я", - сказав Маст.

Водночас американський конгресмен підтримав ідею нових санкцій проти Росії. Однак він підкреслив, що обмеження не повинні більше шкодити союзникам США, ніж самій РФ.

"Санкції мають завдавати більше шкоди нашим ворогам і приносити більше користі нам та нашим союзникам", - підкреслив Маст.