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У Конгресі США можуть схвалити пакет військової допомоги Україні та Ізраїлю до кінця року

Фото: сенатор-республіканець від штату Оклахома Джеймс Ленкфорд (flickr.com/oversight)
Автор: Валерія Поліщук

Пакет військової допомоги Україні та Ізраїлю може бути остаточно затверджений у Конгресі США до кінця року.

Про це заявив сенатор-республіканець від штату Оклахома Джеймс Ленкфорд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC.

При цьому він додав, що значні зміни в імміграційній системі США стануть частиною військової допомоги Україні та Ізраїлю. 

"Ми зробимо це все разом", - сказав Ленкфорд. 

Адміністрація Байдена запропонувала виділити десятки мільярдів доларів Ізраїлю та Україні на ведення відповідних воєн, а також 14 мільярдів доларів на охорону кордонів. Законодавці Республіканської партії США заявили, що ці кошти мають бути пов'язані зі змінами в імміграційній політиці, наприклад, із системою надання притулку.

"Найголовніше - це можливість зробити все правильно", - сказав Ленкфорд.

Допомога Україні від США

1 жовтня Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет. Він не включав нового фінансування допомоги Україні, оскільки таку ініціативу вирішили розглядати окремо.

Після цього президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 мільярдів доларів. Більшість із цих коштів (60 млрд) хочуть направити на допомогу Україні. Також передбачається фінансування для Ізраїлю, Індо-Тихоокеанського регіону та безпека кордону.

Politico повідомило, що лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер планує провести голосування на запит Байдена вже 4 грудня. А речник Палати представників Майк Джонсон назвав допомогу Україні одним із пріоритетів для США.

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