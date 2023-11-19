У Конгресі сподіваються схвалити додаткову допомогу Україні та Ізраїлю до Різдва, - NBC

Амбітні терміни мають на увазі досягнення угоди, що задовольняє запити Міністерства оборони США на фінансування допомоги зонам конфліктів, і одночасне розроблення імміграційного пакету, який не тільки забезпечить ресурси на охорону кордонів, а й міститиме низку змін у політиці, щоб заспокоїти консерваторів і не відштовхнути прогресивних демократів.

Палата представників США, очолювана республіканцями, вже ухвалила законопроєкт про допомогу Ізраїлю, однак він передбачає значні скорочення податкової служби і виключає гуманітарну допомогу - обидва пункти Білий дім і сенатські демократи вважають неприйнятними. Питання полягає в тому, як відбуватиметься наступний етап переговорів.

Лідери Сенату, як республіканці, так і демократи, вважають, що найкращий шлях до розроблення закону, який матиме шанси пройти обидві палати й отримати підпис президента Джо Байдена, найімовірніше, пролягатиме через Сенат, де є можливість для двопартійних переговорів.

Лідер сенатської більшості Чак Шумер дав зрозуміти, що ухвалення додаткової допомоги буде для нього одним із головних пріоритетів у період між Днем подяки та Різдвом, тобто між 23 листопада та 25 грудня.

"Я знаю, що обидві сторони щиро зацікавлені у схваленні допомоги Ізраїлю та Україні, а також у наданні допомоги невинним мирним жителям Гази. Тому я сподіваюся, що ми зможемо дійти згоди, навіть якщо жодна зі сторін не отримає всього, на чому наполягає. Але ми будемо працювати над цим негайно, коли повернемося після Дня подяки", - заявив він.

Допомога США

1 жовтня Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет. Він не включав нового фінансування допомоги Україні, оскільки таку ініціативу вирішили розглядати окремо. Після цього президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 млн доларів. Більшість із цих коштів (60 млрд доларів) хочуть направити на допомогу Україні. Також пакет передбачав допомогу Ізраїлю.

Після довгих суперечок у США схвалили новий тимчасовий бюджет для уряду без допомоги Україні та Ізраїлю. Байден підписав закон, який допоміг уникнути "шатдауну".

Також відомо, що у Конгресі США точаться суперечки щодо посилення кордону з Мексикою. Республіканці виставили вимоги, погрожуючи не підтримати фінансування для України, якщо імміграційне законодавство не буде ухвалено.

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