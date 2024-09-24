У Конгресі кажуть, що поштовх військовому зростанню Китаю дали американо-китайські дослідження

У доповіді йдеться, що США сприяли технологічному розвитку Китаю та військовій модернізації, коли американські дослідники працювали зі своїми китайськими колегами в таких сферах, як гіперзвукова зброя, штучний інтелект, ядерні технології та технології напівпровідників.

Хоча американські університети не беруть участі в секретних дослідницьких проектах, їхня робота — часто одна з найкращих у світі — має потенціал для перетворення на військові засоби, зазначає агентство.

У доповіді згадуються близько 8800 публікацій, у яких брали участь американські дослідники, що отримували фінансування від Міністерства оборони або розвідувального співтовариства США. Вони працювали з китайськими дослідниками, багато з яких були пов’язані з оборонною сферою та промисловою базою Китаю.

Розслідування Палати представників також відзначило те, що воно описало як проблемні спільні інститути між американськими та китайськими університетами, які, як сказано в звіті, "приховують складну систему передачі критичних американських технологій і досвіду" до Китаю.