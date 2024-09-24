У Конгресі кажуть, що поштовх військовому зростанню Китаю дали американо-китайські дослідження

Партнерство між США та Китаєм в університетах за останнє десятиліття дозволило отримати сотні мільйонів доларів федерального фінансування. Воно пішло на допомогу Пекіну в розробці критично важливих технологій, які можна використовувати у військових цілях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь республіканців у Конгресі, про яку пише AP.
У доповіді йдеться, що США сприяли технологічному розвитку Китаю та військовій модернізації, коли американські дослідники працювали зі своїми китайськими колегами в таких сферах, як гіперзвукова зброя, штучний інтелект, ядерні технології та технології напівпровідників.
Хоча американські університети не беруть участі в секретних дослідницьких проектах, їхня робота — часто одна з найкращих у світі — має потенціал для перетворення на військові засоби, зазначає агентство.
У доповіді згадуються близько 8800 публікацій, у яких брали участь американські дослідники, що отримували фінансування від Міністерства оборони або розвідувального співтовариства США. Вони працювали з китайськими дослідниками, багато з яких були пов’язані з оборонною сферою та промисловою базою Китаю.
Розслідування Палати представників також відзначило те, що воно описало як проблемні спільні інститути між американськими та китайськими університетами, які, як сказано в звіті, "приховують складну систему передачі критичних американських технологій і досвіду" до Китаю.
Нагадаємо, Уряд США вніс 37 китайських компаній у свій список санкцій, посилаючись на міркування національної безпеки, причому 11 компаній були звинувачені у зв'язках зі шпигунською повітряною кулею, яка торік пролітала над Сполученими Штатами.
США та Китай обговорюють можливі переговори між президентом США Джо Байденом та лідером КНР Сі Цзіньпіном. Їх планують на найближчий час.
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