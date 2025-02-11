У Конгресі США ініціюють продовження ленд-лізу для України

Що таке ленд-ліз

Нагадаємо, раніше Палата представників ухвалила оборонний бюджет на 2025 рік, у документі немає положення про продовження ленд-лізу для України.

Ленд-ліз - це політика, згідно з якою США постачають союзникам боєприпаси, техніку, продовольство, стратегічну сировину, включно з нафтопродуктами та матеріальними засобами. Він представлений як закон про сприяння обороні Штатів.

Закон про ленд-ліз ухвалили двічі за всю історію - 11 березня 1941 року під час Другої світової війни, а вдруге для України - 9 травня 2022 року. Байден пописав закон цього дня, через кілька місяців після того, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення.

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