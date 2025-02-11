В Конгрессе США инициируют продление ленд-лиза для Украины

Что такое ленд-лиз

Напомним, ранее Палата представителей приняла оборонный бюджет на 2025 год, в документе нет положения о продлении ленд-лиза для Украины.

Ленд-лиз - это политика, согласно которой США поставляют союзникам боеприпасы, технику, продовольствие, стратегическое сырье, включая нефтепродукты и материальные средства. Он представлен как закон о содействии обороне Штатов.

Закон о ленд-лизе был принят дважды за всю историю - 11 марта 1941 года во время Второй мировой войны, а второй раз для Украины - 9 мая 2022 года. Байден пописал закон в этот день, спустя несколько месяцев после того, как Россия совершила полномасштабное вторжение.

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