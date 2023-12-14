Конгрес США йде на зимові канікули без ухвалення допомоги Україні. У Байдена відреагували

"Як ви чули вчора від президента, американський народ не відвертатиметься від України та її боротьби за свободу проти тиранії. Менше з тим спікер Джонсон сказав, що Палата представників завершить свою роботу завтра без узгодження питань кордону, без фінансування Ізраїлю, без фінансування нагальних потреб для України", - сказала Жан-П'єр.

За її словами, такий крок тільки заохочує потенційних агресорів у глобальному масштабі, оскільки за діями Конгресу США спостерігають у Москві, Пекіні та Тегерані.

"Республіканці з Палати представників не повинні повертатися додому на свята, коли потрібно зробити життєво важливі кроки для безпеки Сполучених Штатів і світу", - наголосила речниця Білого дому.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, у США закінчуються гроші, які призначені для фінансування військової допомоги Україні. У зв'язку з цим президент Джо Байден запросив у Конгресу понад 100 млрд доларів, в які входять понад 60 млрд доларів для України.

Зараз у Конгресі є розбіжності щодо цього пакету, оскільки республіканці вимагають додати туди пропозиції щодо посилення безпеки кордонів.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що відмова США від продовження фінансової підтримки України послабить її здатність захистити себе від агресії РФ.

Американський президент Джо Байден закликав конгрес не робити російському диктатору Володимиру Путіну "подарунка" й ухвалити допомогу Україні до того, як Конгрес піде на канікули.