Конгресс США идет на зимние каникулы без решения о помощи Украине. У Байдена отреагировали

"Как вы слышали вчера от президента, американский народ не будет отвлекаться от Украины и ее борьбы за свободу против тирании. Меньше с тем спикер Джонсон сказал, что Палата представителей завершит свою работу завтра без согласования вопросов границы, без финансирования Израиля, без финансирования насущных нужд для Украины", - сказала Жан-Пьер.

По ее словам, такой шаг только поощряет потенциальных агрессоров в глобальном масштабе, поскольку за действиями Конгресса США наблюдается в Москве, Пекине и Тегеране.

"Республиканцы из Палаты представителей не должны возвращаться домой на праздники, когда нужно предпринять жизненно важные шаги по безопасности Соединенных Штатов и мира", - подчеркнула спикер Белого дома.

Помощь Украине от США

Напомним, в США заканчиваются деньги, которые предназначены для финансирования военной помощи Украине. В связи с этим президент Джо Байден запросил у Конгресса более 100 млрд долларов, в которые входят более 60 млрд долларов для Украины.

Сейчас в Конгрессе есть разногласия по этому пакету, поскольку республиканцы требуют добавить туда предложения по усилению безопасности границ.

Вчера советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что отказ США от продолжения финансовой поддержки Украины ослабит ее способность защитить себя от агрессии РФ.

Американский президент Джо Байден призвал конгресс не делать российскому диктатору Владимиру Путину "подарка" и принять помощь Украине до того, как Конгресс уйдет на каникулы.