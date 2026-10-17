У Конгрес США внесли законопроєкт, щоб заблокувати дизельну угоду Трампа та Путіна

"Ця угода не знизить витрати для американського народу, який уже розплачується за провальну війну Трампа в Ірані. Вона дасть Путіну мільйони доларів, щоб той безкарно вбивати мирних жителів", - заявив конгресмен-демократ Грегорі Мікс, коментуючи пропозицію заборонити дизельну угоду.

Він додав, що в той час, коли США мають посилювати тиск на Кремль, Трамп зближується з Путіним і укладає вигідні для себе угоди замість підтримати Україну.

"Це суперечить усьому, за що виступають Сполучені Штати. Конгрес має діяти. Кожен член Конгресу, який заявляє про своє обурення цим, має приєднатися до ухвалення цього закону", - наголосив він.

Зазначимо, що законопроєкт включає наступне: