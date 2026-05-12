Конгрес США влаштував Гегсету жорсткий допит через витрати на війну з Іраном

Під час слухань законодавці, які контролюють витрати Пентагону, вимагали пояснень щодо мільярдних витрат на конфлікт та можливих планів подальших військових дій США на Близькому Сході.

Представниця Демократичної партії Роза ДеЛауро заявила, що адміністрація Трампа не забезпечує достатньої прозорості щодо війни.

"З початку цієї війни постійно спостерігається брак прозорості", - наголосила вона.

За словами конгресменки, витрати на конфлікт продовжують зростати, тоді як кінцева мета США залишається незрозумілою.

"Кінцева мета є нечітко визначеною, якщо взагалі визначена", - заявила ДеЛауро.

Слухання офіційно стосувалися рекордного бюджетного запиту адміністрації Трампа на 1,5 трлн доларів оборонних витрат у 2027 фінансовому році. Водночас основна увага була прикута саме до війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Старша демократка у підкомітеті з питань оборони Бетті Макколум нагадала про попередню оцінку витрат на конфлікт у 25 млрд доларів та закликала Пентагон надати більше деталей.

Вона вимагала пояснень щодо витрачених боєприпасів, технічного обслуговування кораблів, можливих втрат техніки та збитків американським об’єктам.

Крім того, Макколум запитала Гегсета, чи має Пентагон план виведення або передислокації військ у разі, якщо Конгрес не підтримає продовження військових операцій.

У відповідь глава Пентагону заявив, що США мають кілька сценаріїв розвитку подій.

"У нас є план ескалації, якщо це буде необхідно, у нас є план відступу, якщо це буде необхідно, у нас є план передислокації ресурсів", - заявив Гегсет, відмовившись розкривати подробиці.