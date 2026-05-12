Конгресс США устроил Хегсету жесткий допрос из-за расходов на войну с Ираном

Во время слушаний законодатели, которые контролируют расходы Пентагона, требовали объяснений относительно миллиардных расходов на конфликт и возможных планов дальнейших военных действий США на Ближнем Востоке.

Представительница Демократической партии Роза ДеЛауро заявила, что администрация Трампа не обеспечивает достаточной прозрачности относительно войны.

"С начала этой войны постоянно наблюдается недостаток прозрачности", - подчеркнула она.

По словам конгрессменки, расходы на конфликт продолжают расти, тогда как конечная цель США остается непонятной.

"Конечная цель нечетко определена, если вообще определена", - заявила ДеЛауро.

Слушания официально касались рекордного бюджетного запроса администрации Трампа на 1,5 трлн долларов оборонных расходов в 2027 финансовом году. В то же время основное внимание было приковано именно к войне США и Израиля против Ирана.

Старший демократ в подкомитете по вопросам обороны Бетти Макколум напомнила о предварительной оценке расходов на конфликт в 25 млрд долларов и призвала Пентагон предоставить больше деталей.

Она требовала объяснений относительно потраченных боеприпасов, технического обслуживания кораблей, возможных потерь техники и ущерба американским объектам.

Кроме того, Макколум спросила Хегсета, имеет ли Пентагон план вывода или передислокации войск в случае, если Конгресс не поддержит продолжение военных операций.

В ответ глава Пентагона заявил, что США имеют несколько сценариев развития событий.

"У нас есть план эскалации, если это будет необходимо, у нас есть план отступления, если это будет необходимо, у нас есть план передислокации ресурсов", - заявил Хегсет, отказавшись раскрывать подробности.