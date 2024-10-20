Конгрес США вимагає посилити санкції проти російської нафтосервісної галузі, - FT

Конгрес США також вимагає від Міністерства фінансів і Держдепартаменту пояснити, чому SLB імпортувала в Росію обладнання на 17,5 млн доларів у період із серпня до грудня 2023 року, попри санкції.

Ця заява послідувала за розслідуванням Financial Times, яке показало, що SLB продовжує розширювати свою діяльність у Росії після того, як західні конкуренти пішли.

Законодавці наголошують, що SLB, найбільша у світі нафтосервісна компанія, сприяє фінансуванню російської армії, і вимагають більш жорстких санкцій для обмеження доходів Путіна.

Держдепартамент і SLB поки не дали коментарів, але Казначейство США підтвердило, що продовжує використовувати всі інструменти для скорочення доходів Кремля.

У п'ятницю SLB повідомила про 13-відсоткове зростання прибутку в третьому кварталі.

SLB уже стикалася із санкціями з боку США. У 2015 році компанія визнала свою провину у федеральних звинуваченнях і виплатила 232 млн доларів за участь у торгівлі з Іраном і Суданом.

У 2021 році її американський підрозділ, Cameron International Corporation, погодився виплатити 1,4 млн доларів Міністерству фінансів для врегулювання "очевидних порушень", пов'язаних із наданням послуг російській компанії "Газпром нефть шельф" для арктичного нафтового проєкту.