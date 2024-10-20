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Конгресс США требует ужесточить санкции против российской нефтесервисной отрасли, - FT

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Двухпартийная коалиция в Конгрессе США призвала администрацию Байдена усилить санкции против российской нефтесервисной отрасли. Законодатели считают, что действующие меры позволяют американской компании SLB поддерживать военную машину Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Конгресс США также требует от Министерства финансов и Госдепартамента объяснить, почему SLB импортировала в Россию оборудование на 17,5 млн долларов в период с августа по декабрь 2023 года, несмотря на санкции.

Это заявление последовало за расследованием Financial Times, которое показало, что SLB продолжает расширять свою деятельность в России после ухода западных конкурентов.

Законодатели подчеркивают, что SLB, крупнейшая в мире нефтесервисная компания, способствует финансированию российской армии, и требуют более жестких санкций для ограничения доходов Путина.

Госдепартамент и SLB пока не дали комментариев, но Казначейство США подтвердило, что продолжает использовать все инструменты для сокращения доходов Кремля.

В пятницу SLB сообщила о 13-процентном росте прибыли в третьем квартале.

SLB уже сталкивалась с санкциями со стороны США. В 2015 году компания признала свою вину в федеральных обвинениях и выплатила 232 млн долларов за участие в торговле с Ираном и Суданом.

В 2021 году ее американское подразделение, Cameron International Corporation, согласилось выплатить 1,4 млн долларов Министерству финансов для урегулирования "очевидных нарушений", связанных с предоставлением услуг российской компании "Газпром нефть шельф" для арктического нефтяного проекта.

Санкции против России

Великобритания расширила санкции против России. Последние меры направлены на усиление давления на Москву в связи с продолжающимся конфликтом в Украине.

Под санкции попали Войска радиационной, химической и биологической защиты России и их глава Игорь Кириллов. Это решение было принято на фоне обвинений в использовании химического оружия на украинской территории.

Также Великобритания впервые ввела санкции против судов так называемого "теневого флота" России. Эти суда, такие как "Залив Амурский" и "СКФ Печора", используются для обхода западных нефтяных санкций и транспортировки российской нефти в третьи страны.

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