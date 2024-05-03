Конгрес США удвічі збільшив витрати на виробництво артилерійських боєприпасів

Попит на 155-міліметрові артилерійські снаряди різко зріс після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Запаси союзників для власної оборони виснажилися, оскільки вони спішно постачали снаряди Києву, який випускає тисячі снарядів на день.

"За моїми підрахунками, у доповненні ми запросили близько 3,1 млрд доларів на виробництво 155 одиниць продукції та збільшення виробництва. Схоже, ми отримали 6 мільярдів доларів. Так що це, я думаю, вотум довіри, оскільки ми рухаємося до 100 тисяч снарядів на місяць", - головний закупівельник зброї для армії США Даг Буш.

Армія США включила 3,1 млрд доларів на закупівлю артилерійських снарядів і розширення виробництва в нещодавно підписаний законопроєкт про додаткові витрати в розмірі 95 млрд доларів.

За словами Буша, США планують збільшити щомісячний обсяг виробництва 155-міліметрових артилерійських снарядів до 100 тисяч одиниць боєприпасів до літа 2025 року.