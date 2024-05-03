Конгресс США вдвое увеличил расходы на производство артиллерийских боеприпасов

Конгресс США удвоил финансирование на закупки и производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов для увеличения запасов, истощенных поставками в Украину, а теперь и в Израиль. Всего на производство боеприпасов выделили до 6 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Спрос на 155-миллиметровые артиллерийские снаряды резко возрос после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Запасы союзников для собственной обороны истощились, поскольку они спешно поставляли снаряды Киеву, который выпускает тысячи снарядов в день.
"По моим подсчетам, в дополнении мы запросили около 3,1 млрд долларов на производство 155 единиц продукции и увеличение производства. Похоже, мы получили 6 миллиардов долларов. Так что это, я думаю, вотум доверия, поскольку мы движемся к 100 тысячам снарядов в месяц", - главный закупщик оружия для армии США Даг Буш.
Армия США включила 3,1 млрд долларов на закупку артиллерийских снарядов и расширение производства в недавно подписанный законопроект о дополнительных расходах в размере 95 млрд долларов.
По словам Буша, США планируют увеличить ежемесячный объем производства 155-миллиметровых артиллерийских снарядов до 100 тысяч единиц боеприпасов к лету 2025 года.
В конце февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал запретить экспорт боеприпасов из Европы в страны за пределами блока, кроме Украины. Это было связано с растущей нехваткой боеприпасов для украинских Вооруженных сил.
Кроме того, Чехия организовала коалицию из более чем десятка стран для закупки боеприпасов для Украины. В частности, в середине февраля 2024 года президент Чехии Петр Павел заявил, что Чехия нашла для Украины 800 000 снарядов калибра 155 мм и 122 мм.
Недавно появилась информация о том, что по инициативе Чехии боеприпасы, закупленные в странах, не входящих в Евросоюз, могут поступить в Украину уже в июне.
По данным The Washington Post, Киев начал создавать собственные минометные и артиллерийские снаряды советского стандарта калибра 122 мм и 152 мм.
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