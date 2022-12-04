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Конгрес США працює над альтернативою визнання РФ "країною-спонсором тероризму", - Блінкен

Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у Конгресі йде робота над альтернативою визнання Росії "країною-спонсором тероризму".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми постійно розглядаємо, які заходи можемо вжити, щоб збільшити тиск. Ми зараз працюємо з Конгресом над нормами, які допоможуть нам з деякими спірними моментами, пов'язаними з використанням призначення "країною-спонсором тероризму", який мав би небажані наслідки. Ми працюємо над розробкою шляху для досягнення цієї мети", - сказав Блінкен.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що влада США не має наміру включати Росію до свого списку країн-спонсорів тероризму, вважаючи, що це призведе до низки негативних наслідків. Зокрема, подібний крок може стати на заваді зерновій угоді.

Також раніше ми писали, що Верховна Рада закликала держави світу визнати Росію країною-спонсором тероризму, а також усунути її зі складу ООН та реформувати організацію.

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