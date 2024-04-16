Конгресс США наказал Иран за масштабную атаку на Израиль
Палата представителей Конгресса США утвердила ряд законопроектов, направленных на финансовое давление на Иран. Решения приняты в ответ на беспрецедентную ракетную атаку по территории Израиля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.
Три отдельных законопроекта были вынесены на голосование в понедельник, 15 апреля, в условиях приостановления действия регламента - ускоренного процесса, требующего поддержки две трети депутатов для принятия решения и позволяющего немедленно провести голосование в зале.
Законопроекты в основном направлены на введение финансовых санкций против Ирана, тех, кто его поддерживает, и сети его доверенных лиц.
Среди них - законопроект об отмене налоговых льгот для неприбыльных организаций, поддерживающих террористические группировки; законодательство, направленное на то, чтобы сорвать закупку Китаем иранской нефти и нефтепродуктов; а также попытка отрезать иранское правительство от использования американской финансовой системы.
Проголосованные документы, преимущественно не вызывают споров и пользуются поддержкой большинства демократов, при том, что большинство в Палате представителей имеют республиканцы.
Конгрессмен-демократ Брэд Шнайдер поддержал законопроект H.R. 6408, отменяющий налоговые льготы для организаций, поддерживающих терроризм. Он является автором документа совместно с республиканцем Дэвидом Кустоффом. Впрочем, Шнайдер обратился к республиканцам с просьбой вынести на голосование дополнительный закон о национальной безопасности.
"Я еще раз хочу поблагодарить моего коллегу, депутата Кустоффа, за его партнерство и работу над этим законом ... и я призываю всех моих коллег не только поддержать этот закон, но и, как мы уже говорили, поддержать необходимое финансирование безопасности, которое поступило от Сената", - сказал он.
Масштабная атака Ирана на Израиль
В ночь на 14 апреля Иран масштабно атаковал Израиль ударными беспилотниками и ракетами. Цели запускались с территории Ирана и марионетками иранского режима с территории Ирака, Сирии, Ливана и Йемена.
В направлении Израиля было запущено более 200 дронов и около 150 ракет. Израиль в партнерстве с США, Великобританией, Францией и союзниками на Ближнем Востоке сбили почти все цели, за исключением нескольких баллистических ракет.
В частности, военные США при поддержке эсминцев на Ближнем Востоке сбили более 80 дронов-камикадзе и по меньшей мере 6 баллистических ракет, запущенных из Ирана и Йемена.
США заявили о намерении в дальнейшем помогать Израилю защищаться, но не стремятся к войне с Ираном.
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