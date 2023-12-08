Конгрес США отримав запит про десятки тисяч танкових снарядів для Ізраїлю, - Reuters

Як розповіли виданню неназвані американський чиновник та колишній американський чиновник, адміністрація президента США Джо Байдена хоче надати ці 45 тисяч снарядів для танків Merkava, щоб Ізраїль використав їх у ході наступу у Секторі Газа.

У той же час, як уточнюють журналісти, запит надійшов на тлі стурбованості з приводу використання американської зброї в конфлікті, в якому загинули тисячі мирних жителів.

США - союзник Ізраїлю

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки від початку війни Ізраїлю з ХАМАС підтримали Тель-Авів. Зокрема, вони направили кілька своїх авіаносців та тисячі солдатів до берегів Ізраїлю у Середземному морі, щоб не допустити втручання у конфлікт інших країн чи угруповань.

Також США ще місяць тому підтвердили відправку до Ізраїлю двох систем "Залізний купол", які необхідні країні для захисту від ракетних ударів бойовиків ХАМАС.

Ізраїль продовжує свою наземну операцію у Секторі Газа ще з листопада. Військовим вдалося взяти під свій контроль північну частину палестинського анклаву, включаючи найбільше місто Газу.

Наразі Армія оборони Ізраїлю просувається на південь. Вона вже оточила Хан-Юніс - друге за величиною місто у Секторі Газа.