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Конгресс США получил запрос о десятках тысяч танковых снарядов для Израиля, - Reuters

Фото: Конгресс США получил запрос о десятках тысяч танковых снарядов для Израиля (mil.in.ua)
Автор: Иван Носальский

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки попросил Конгресс одобрить продажу Израилю 45 тысяч танковых снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как рассказали изданию неназванные американский чиновник и бывший американский чиновник, администрация президента США Джо Байдена хочет предоставить эти 45 тысяч снарядов для танков Merkava, чтобы Израиль использовал их в ходе наступления в Секторе Газа. 

В то же время, как уточняют журналисты, запрос поступил на фоне растущей обеспокоенности по поводу использования американского оружия в конфликте, в котором погибли тысячи мирных жителей.

США - союзник Израиля

Напомним, Соединенные Штаты Америки с самого начала войны Израиля с ХАМАС поддержали Тель-Авив. В частности, они направили несколько своих авианосцев и тысячи солдат к берегам Израиля в Средиземном море, чтобы не допустить вмешательство в конфликт других стран или группировок. 

Также США еще месяц назад подтвердили отправку в Израиль двух систем "Железный купол", которые необходимы стране для защиты от ракетных ударов боевиков ХАМАС. 

Израиль продолжает свою наземную операцию в Секторе Газа еще с ноября. Военным удалось взять под свой контроль северную часть палестинского анклава, включая крупнейший город Газу. 

Сейчас Армия обороны Израиля продвигается на юг. Она уже окружила Хан-Юнис - второй по величине город в Секторе Газа. 

 

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ХАМАССоединенные Штаты АмерикиИзраильСектор Газа