Конгрес США може завдати сильнішого економічного удару по Росії, - Politico

З самого початку кампанії США та їхні союзники обережно просувалися в одній ключовій галузі санкції проти РФ, а саме в енергетиці. Але дії Конгресу можуть забезпечити вагу, необхідну для забезпечення дотримання складних режимів глобальних санкцій.

Як повідомляє видання, на початку війни Вашингтон заборонив внутрішній імпорт російської нафти. Проте, щоб гарантувати, що санкції не обмежать ненавмисно потік російської нафти в інші країни, адміністрація президента США Джо Байдена видала ліцензію, яка звільняє продаж енергоносіїв з Росії від багатьох обмежень США. Це звільнення дозволило Кремлю продовжувати отримувати мільярди від експорту нафти, оскільки його армія творила незліченні звірства в Україні. У грудні термін дії цієї ліцензії остаточно закінчиться, і США та їхні союзники почнуть запроваджувати цінову стелю на експорт нафти з Росії.

З огляду на те, що санкції досі щадили основне джерело грошей Кремля, дивно, наскільки вони ефективні. За прогнозами МВФ, економіка Росії скоротиться на 6 відсотків цього року та ще на 3,5 відсотки наступного. Якщо прогноз МВФ виявиться вірним, падіння цього року затьмарить руйнівну російську фінансову кризу 1998 року і навіть перевищить удар, завданий економіці Ірану під час піку міжнародних санкцій проти цієї країни у 2012 році.

"Також примітно, що Захід витримав такий сильний тиск без підтримки одного із найгрізніших санкціонерів у світі: Конгресу США. Конгрес відіграв важливу роль у наданні підтримки військовим зусиллям України. Але він значною мірою стримував санкції проти Росії. Щоб кампанія Заходу проти продажу нафти Росією спрацювала, це має змінитись", - повідомляє видання.

Найуспішніша санкційна кампанія у наш час пропонує план: зусилля США щодо обмеження економіки Ірану напередодні ядерної угоди 2015 року. За часів адміністрації Джорджа Буша-молодшого США очолили всесвітню кампанію, по виключенню Ірану зі світової фінансової системи. Президент Барак Обама успадкував ці зусилля і довів їх до нових висот, реалізувавши глобальну стратегію, яка скоротила експорт нафти Ірану більш ніж наполовину та заблокувала понад 100 мільярдів доларів доходів від енергоносіїв на обмежених банківських рахунках за кордоном. Саме ці хитромудрі санкції задушили економіку Ірану 2012 року - першого року, коли Іран пережив рецесію з початку 1990-х років, - і привели Тегеран за стіл переговорів щодо ядерної програми.

Як пише Politico, дії Конгресу можуть забезпечити вагу, необхідну для забезпечення дотримання складних режимів глобальних санкцій. Адміністрація Обами почала протидіяти санкціям Конгресу щодо іранської нафти в 2011 році, але пізніше заявила, що вони необхідні для того, щоб посадити Тегеран за стіл переговорів. Тепер адміністрація Байдена має шанс зробити все правильно з самого початку.