Конгрес США може цього тижня почати збір підписів для розгляду допомоги Україні

"Це точка тиску, спроба застосувати тиск, щоб змусити щось винести в зал для голосування", - сказав він.

Конгресмен наголосив, що якщо Палата представників не може дійти консенсусу щодо законопроєкту, то альтернативою не повинна бути поразка України у війні і відкритий кордон США.

Республіканець додав, що працює з офісом Джонсона, щоб донести пакет до Палати представників через регулярні канали. У разі відмови Джонсона конгресмени у п'ятницю почнуть збирати підписи за петицію, щоб винести на розгляд законопроєкт в обхід спікера Палати представників.

Фіцпатрік впевнений, що петиція набере необхідні 218 голосів.

Що цьому передувало

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США схвалив законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Зокрема, для України передбачено понад 60 млрд доларів.

Для того, щоб законопроєкт набув чинності, його ще має схвалити Палата представників США та підписати президент Джо Байден.

Спікер Палати представників Майк Джонсон виступив проти такої ініціативи. Він не виносить законопроєкт на розгляд нижньої палати Конгресу. Своєю чергою президент Джо Байден закликав Палату представників терміново схвалити законопроєкт.