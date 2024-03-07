UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Конгрес США може цього тижня почати збір підписів для розгляду допомоги Україні

Фото: Конгрес США може цього тижня почати збір підписів для розгляду допомоги Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Конгрес США може цього тижня почати збір підписів для розгляду законопроєкту про фінансування допомоги Україні та іншим країнам в обхід спікера Майка Джонсона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на конгресмен-республіканця Браяна Фіцпатріка, якого цитує "Голос Америки".

"Це точка тиску, спроба застосувати тиск, щоб змусити щось винести в зал для голосування", - сказав він.

Конгресмен наголосив, що якщо Палата представників не може дійти консенсусу щодо законопроєкту, то альтернативою не повинна бути поразка України у війні і відкритий кордон США.

Республіканець додав, що працює з офісом Джонсона, щоб донести пакет до Палати представників через регулярні канали. У разі відмови Джонсона конгресмени у п'ятницю почнуть збирати підписи за петицію, щоб винести на розгляд законопроєкт в обхід спікера Палати представників.

Фіцпатрік впевнений, що петиція набере необхідні 218 голосів.

Що цьому передувало

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США схвалив законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Зокрема, для України передбачено понад 60 млрд доларів.

Для того, щоб законопроєкт набув чинності, його ще має схвалити Палата представників США та підписати президент Джо Байден.

Спікер Палати представників Майк Джонсон виступив проти такої ініціативи. Він не виносить законопроєкт на розгляд нижньої палати Конгресу. Своєю чергою президент Джо Байден закликав Палату представників терміново схвалити законопроєкт.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиКонгресс СШАВійна Росії проти України