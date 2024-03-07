RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Конгресс США может на этой неделе начать сбор подписей для рассмотрения помощи Украине

Фото: Конгресс США может на этой неделе начать сбор подписей для рассмотрения помощи Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Конгресс США может на этой неделе начать сбор подписей для рассмотрения законопроекта о финансировании помощи Украине и другим странам в обход спикера Майка Джонсона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на конгрессмен-республиканца Брайана Фицпатрика, которого цитирует "Голос Америки".

"Это точка давления, попытка применить давление, чтобы заставить что-нибудь вынести в зал для голосования", - сказал он.

Конгрессмен подчеркнул, что если Палата представителей не может прийти к консенсусу относительно законопроекта, то альтернативой не должно быть поражение Украины в войне и открытая граница США.

Республиканец добавил, что работает с офисом Джонсона, чтобы донести пакет в Палату представителей через регулярные каналы. В случае отказа Джонсона конгрессмены в пятницу начнут собирать подписи за петицию, чтобы вынести на рассмотрение законопроект в обход спикера Палаты представителей.

Фицпатрик уверен, что петиция наберет необходимые 218 голосов.

Что этому предшествовало

Напомним, 13 февраля Сенат США одобрил законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня на 95 млрд долларов. В частности, для Украины предусмотрено более 60 млрд долларов.

Для того, чтобы законопроект вступил в силу, его должен одобрить Палата представителей США и подписать президент Джо Байден.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил против такой инициативы. Он не выносит законопроект на рассмотрение нижней палаты Конгресса. В свою очередь президент Джо Байден призвал Палату представителей срочно одобрить законопроект.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиКонгресс СШАВойна России против Украины