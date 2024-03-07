Конгресс США может на этой неделе начать сбор подписей для рассмотрения помощи Украине

"Это точка давления, попытка применить давление, чтобы заставить что-нибудь вынести в зал для голосования", - сказал он.

Конгрессмен подчеркнул, что если Палата представителей не может прийти к консенсусу относительно законопроекта, то альтернативой не должно быть поражение Украины в войне и открытая граница США.

Республиканец добавил, что работает с офисом Джонсона, чтобы донести пакет в Палату представителей через регулярные каналы. В случае отказа Джонсона конгрессмены в пятницу начнут собирать подписи за петицию, чтобы вынести на рассмотрение законопроект в обход спикера Палаты представителей.

Фицпатрик уверен, что петиция наберет необходимые 218 голосов.

Что этому предшествовало

Напомним, 13 февраля Сенат США одобрил законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня на 95 млрд долларов. В частности, для Украины предусмотрено более 60 млрд долларов.

Для того, чтобы законопроект вступил в силу, его должен одобрить Палата представителей США и подписать президент Джо Байден.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил против такой инициативы. Он не выносит законопроект на рассмотрение нижней палаты Конгресса. В свою очередь президент Джо Байден призвал Палату представителей срочно одобрить законопроект.