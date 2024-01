Конгрес повернувся з канікул. Як у США обговорюють бюджет та чи будуть гроші для України до дедлайну

При підготовкці матеріалу використовувалися: публікації Politico, The Washington Post, The New York Times, The Hill та прес-реліз на сайті Білого дому.

Угода про федеральний бюджет є. Але крайні республіканці проти

Напередодні лідери Сенату та Палати представників досягли всеосяжної угоди про державне фінансування на 2024 рік фіскальний рік. Однак поки неясно, чи встигнуть усе це оформити у вигляді закону, оскільки до часткового шатдауну залишилося менше двох тижнів. На цьому - обидві палати повертаються з новорічних канікул.

Згідно з угодою, загальну суму витрат встановлено на позначці 1,66 трлн доларів. Вона включає збільшення витрат Пентагону до 886,3 млрд доларів і фінансування невійськового сектора на рівні 772,7 млрд доларів. Незважаючи на вимоги Республіканської партії скоротити бюджет, витрати на ключові програми внутрішнього та соціального захисту зберігаються.

"Виділивши 772,7 млрд доларів на фінансування, не пов'язане з обороною, ми зможемо захистити ключові внутрішні пріоритети, такі як допомога ветеранам, охорона здоров'я та продовольча допомога від скорочень, яких домагаються праві екстремісти", - заявив лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер.

Він називає угоду "вигідною для демократів та країни", а також наголошує, що Конгресу доведеться застосувати двопартійний підхід, щоб уникнути руйнівного шатдауну.

Лідер республіканської більшості в Палаті представників спікер Майк Джонсон у листі до конгресменів відзначив зниження витрат на Податкову службу (IRS) на 10 млрд доларів і скасування пакета на 6 млрд доларів для боротьби з наслідками пандемії COVID-19. За його словами, це стало реальною економією коштів платників податків та скороченням федеральної бюрократії. Він також вважає, що нинішня угода є найкращою з тих, які республіканці укладали останніми роками. Але визнає: не всі залишаться задоволені, оскільки витрати скорочуються не настільки, як хотіли багато його однопартійців.

Фото: спікер Палати представників Майк Джонсон вважає угоду про федеральний бюджет найкращою з тих, яку республіканці укладали останніми роками (Getty Images)

Тепер законодавцям треба працювати надзвичайно швидко. Перший дедлайн щодо федеральних асигнувань для сільського господарства, транспорту, енергетики та у справах ветеранів - 19 січня. Другий із фінансуванням решти, включаючи найбільші програми Пентагону, - 2 лютого.

Майже напевно угода зіткнеться з опозицією з боку крайніх правих республіканців у Палаті представників, які розраховували на різке скорочення бюджету.

"Я боюся, що зрештою буде укладено угоду, яка буде шкідливою для країни. Це погано для американського народу, це погано для дефіциту і погано для державного боргу", - заявив голова ультраконсервативної "фракції свободи", республіканець від Вірджинії Боб Гуд.

Його фракція вже назвала угоду "повним провалом" та "абсолютно неприйнятною".

Байден вимагає ухвалити бюджет і перейти до мільярдів для України. В чому проблема?

Імовірність шатдауну, як і раніше, велика, оскільки лідери Конгресу мають вирішити складні політичні питання в дуже обмежений час. І знайти вихід із республіканського ультиматуму, який блокує пакет допомоги на 106 млрд доларів для України, Ізраїлю та Тайваню.

За словами директорки адміністративно-бюджетного управління Білого дому Шаланди Янг, республіканці працюють над недопущенням шатдауну, але Майк Джонсон має зіткнутися з критикою всередині своєї партії, що ускладнить переговори і підвищить ризик провалу. Сам Джонсон прогнозує міжпартійні дебати з низки політичних питань, у тому числі щодо фінансування абортів.

Зазначимо, основні цифри не пов'язані із проханням Байдена про мільярди для України. Його окремий запит намагаються прив'язати до змін у прикордонній та імміграційній політиці. Що стосується угоди щодо федерального бюджету, президент США схвалив програму видатків.

"Вона відображає рівні фінансування, які я погодив з обома сторонами і підписав у законі минулої весни. Вона відкидає глибоке скорочення програм, на які розраховують працьовиті сім'ї, і відкриває шлях до ухвалення законопроектів про річне фінансування... Тепер республіканці в Конгресі мають виконати свою роботу, припинити погрожувати шатдауном і виконати свій основний обов'язок щодо фінансування найважливіших пріоритетів внутрішньої та національної безпеки, включаючи моє додаткове прохання (пакет на 106 млрд доларів, - ред.). Настав час їм діяти", - зазначив Байден.

Фото: Джо Байден вимагає від республіканців "виконувати роботу" (Getty Images)

Нинішня угода в принципі відповідає угоді, яка була досягнута ще з минулим спікером Палати представників Кевіном Маккарті. Навесні 2023 року він домовився з адміністрацією Байдена про призупинення ліміту національного боргу в обмін на обмеження видатків до 1,59 трлн доларів у 2024 році. Але крайні праві республіканці були проти, і восени відправили його у відставку.

Для спікера Майка Джонсона угода на 1,66 трлн доларів може стати першим серйозним успіхом. Однак питання південного кордону та нелегальної міграції залишається серйозною перешкодою. Причому, як для федерального бюджету, так і для допомоги Україні.

"Драконівський" закон проти мігрантів. На чому наполягають республіканці

Зазначимо, республіканці наполягають на ухваленні резолюції Палати представників HR2 - радикального законопроекту, який різко обмежить надання притулку мігрантам. На їхню думку, це необхідно, щоб завадити сотням тисяч нелегалів перетнути південний кордон. Закон намагаються прив'язати до пріоритетів демократів. Таким як допомога Україні чи ухвалення федерального бюджету.

"Джо Байден, Камала Харріс та всі інші не хочуть виконувати просту роботу із забезпечення безпеки кордону, і тому зараз відбувається масштабна катастрофа, яку вони створили. Відповідь проста: дотримуйтесь HR2 Палати представників. Такий план", - заявив конгресмен-республіканець від Флориди Байрон Дональдс.

У відповідь демократи кажуть про неготовність поступитися своїми цінностями. За словами конгресмена Грега Мікса від Нью-Йорка, з деякими речами на кордоні розібратися справді треба, але не методами республіканців.

"Драконовський" законопроект містить кілька нововведень.

Ринок праці. Роботодавців під загрозою ув'язнення зобов'яжуть перевіряти наявність документів у своїх працівників. Робити це пропонується за допомогою системи E-Verify. В даний час в обов'язковому порядку її використовують 22 штати, вимог на федеральному рівні поки немає. При цьому немає впевненості, що такі заходи очистять ринок праці від нелегалів.

Згідно з дослідженням Southern Economic Journal, у штатах, які використовують E-Verify, зарплата нелегалів-чоловіків впала, але при цьому збільшилася зайнятість нелегалів-жінок, яких найчастіше наймають як домашню прислугу. Проблема і в тому, що за даними уряду США, близько 57 000 громадян були помилково позначені як такі, що не мають документів. Крім того, такий контроль може критично вплинути на сільськогосподарську галузь, де близько 40% робітників дійсно не мають документів.

Фото: конгресмени-республіканці вимагають посилити закон про іммігрантів (oig.dhs.gov)

Притулок. Згідно з чинним законодавством, мігранти, які подали заяву на притулок, можуть залишатися в США, доки вона розглядається. Республіканці прирівнюють цю політику Білого дому до відкритого запрошення мігрантів.

Законопроект HR2 позбавляє права просити притулок, тільки якщо співробітник Митно-прикордонної служби не вважатиме, що заява буде скоріше прийнята, ніж не ухвалена. Також додається плата 50 доларів, а місця подання заяв обмежуються точкою в'їзду. Проект передбачає утримання під вартою навіть тих, чиї справи тягнуться багато років.

Один із співавторів, республіканець від Каліфорнії Том МакКлінток пояснював посилення норм тим, що шкільні класи нібито заполонили учні, які не володіють англійською мовою, а лікарні - нелегали, які вимагають безоплатної допомоги.

"Це не прохачі притулку. Притулок - це не відкрите запрошення порушити наші кордони. Але демократи зробили саме це", - казав він.

Будівництво стіни. Законопроект вимагає від федерального уряду перегородити не менше 900 миль із приблизно 2000-мильного кордону США та Мексики, відродивши амбітні плани часів Дональда Трампа. Причому якнайшвидше. Пропонується виділяти 110 млн доларів на рік прикордонним силам, які створюються в штатах, а також заборонити прохачам притулку користуватися документами, виданими міністерством нацбезпеки (DHS), для посадки в літак.

Скасування захисту дітей-мігрантів. Законопроект скасовує деякі заходи, які захищають неповнолітніх. Зокрема, відновлюється сімейне утримання під вартою на невизначений термін, а також ускладнюється можливість дітям без супроводу дорослих претендувати на статус неповнолітнього мігранта.

Це також прискорить депортацію дітей, продовжить терміни, протягом яких вони можуть утримуватись в установах для дорослих на кордоні, з 3 до 30 днів, а також заборонить штатам встановлювати свої вимоги для цих місць утримання під вартою. Найбільш радикальний крок - міністерство охорони здоров'я та соціальні служби мають передавати докладну інформацію про спонсорів, які приймають дітей-мігрантів. Якщо документів немає, протягом 30 днів починається процедура депортації.

Угода вже цього тижня? Що кажуть про допомогу Україні в Сенаті та Палаті представників

Угода з питань південного кордону та мігрантів очікується цього тижня. Принаймні головний переговорник республіканців Джеймс Ленкфорд (Оклахома) розраховує, що найближчими днями з'явиться текст, який відкриє шлях до ухвалення федерального бюджету та виділення десятків мільярдів доларів Україні.

"Сподіваюся, текст буде цього тижня, щоб вийти з цієї ситуації. У всіх буде час, щоб прочитати та вивчити його. Ніхто не буде відсторонений від процесу. Ця угода має працювати. Усі розраховують на те, що вона реально спрацює", - заявив він.

Як пише Politico, Ленкфорд протягом кількох тижнів вів переговори з сенаторами Кірстен Сінем (Арізона) та Крісом Мерфі (демократ, Коннектикут). Проте все ще під питанням, чи зможе ця угода стати законом. Зокрема, речник Палати Майк Джонсон заявив, що його не інформували про деталі обговорень сенаторів.

Він хоче, щоб Палата представників ухвалила закон із обмеженнями, які не підтримують демократи. Ленкфорд у свою чергу впевнений, що якщо Сенат схвалить його найближчими днями, Палата представників побачить прогрес і зможе доопрацювати спірні моменти.

Водночас неясно, чи є взагалі рамкова угода. Раніше Мерфі та Сінема казали, що їм є над чим попрацювати, і вони не впевнені, чи буде угода цього тижня. Чекати, що вона не зустріне спротиву, не варто. Ліві демократи вже обговорюють можливість постійної зміни політики щодо надзвичайних витрат, а частина консерваторів не готова голосувати за будь-який законопроект з допомогою для України.

Тим тривожніше пролунала ще одна заява від Джонсона. За його словами, те, коли буде схвалено новий пакет для України, залежить від стратегії Білого дому.

"Є дві речі, які необхідні: ми повинні охороняти кордон США, перш ніж охороняти ще чийсь. Якщо ми отримаємо необхідну інформацію та відповіді на питання про те, що є кінцевою ціллю в Україні, і як ми відповідально ставимося до витрачання цих ресурсів. Білий дім не надав нам необхідної інформації", - додав він.

У будь-якому разі крапки над "і" розставить остаточний текст прикордонної угоди. Головне для України, щоб вона якнайшвидше отримала 60 голосів у Сенаті, заручилася двопартійною підтримкою у Палаті представників, а Джо Байден поставив президентський підпис. Навіть якщо в США ніхто не вважає її ідеальною.