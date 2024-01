Конгресс вернулся с каникул. Как в США обсуждают бюджет и будут ли деньги для Украины до дедлайна

При подготовке материала использовались: публикации Politico, The Washington Post, The New York Times, The Hill и пресс-релиз на сайте Белого дома.

Сделка о федеральном бюджете есть. Но крайние республиканцы против

Накануне лидеры Сената и Палаты представителей достигли всеобъемлющей сделки о государственном финансировании на 2024 фискальный год. Однако пока неясно, успеют ли все это оформить в виде закона, поскольку до частичного шатдауна осталось менее двух недель. На этой - обе палаты возвращаются с новогодних каникул.

Согласно сделке, общая сумма расходов установлена на отметке в 1,66 трлн долларов. Она включает увеличение расходов Пентагона до 886,3 млрд долларов и финансирование невоенного сектора на уровне 772,7 млрд долларов. Несмотря на требования Республиканской партии сократить бюджет, расходы на ключевые программы внутренней и социальной защиты сохраняются.

"Выделив 772,7 млрд долларов на финансирование, не связанное с обороной, мы сможем защитить ключевые внутренние приоритеты, такие как пособия ветеранам, здравоохранение и продовольственная помощь от сокращений, которых добиваются правые экстремисты", - заявил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

Он называет сделку "выгодной для демократов и страны", а также подчеркивает, что Конгрессу придется применить двухпартийный подход, чтобы избежать разрушительного шатдауна.

Лидер республиканского большинства в Палате представителей, спикер Майк Джонсон в письме конгрессменам отметил снижение расходов на Налоговую службу (IRS) на 10 млрд долларов и отмену пакета на 6 млрд долларов для борьбы с последствиями пандемии COVID-19. По его словам, это стало реальной экономией средств налогоплательщиков и сокращением федеральной бюрократии. Он также считает, что нынешняя сделка является лучшей из тех, которые республиканцы заключали в последние годы. Но признает: не все останутся довольны, так как расходы сокращаются не настолько, как хотели многие его однопартийцы.

Теперь законодателям нужно работать невероятно быстро. Первый дедлайн по федеральным ассигнованиям для сельского хозяйства, транспорта, энергетики и по делам ветеранов - 19 января. Второй с финансированием остальной части, включая крупнейшие программы Пентагона, - 2 февраля.

Почти наверняка сделка столкнется с яростной оппозицией со стороны крайне правых республиканцев в Палате представителей, которые рассчитывали на резкое сокращение бюджета.

"Я боюсь, что в конечном итоге будет заключена сделка, которая будет вредна для страны. Это плохо для американского народа, это плохо для дефицита и плохо для государственного долга", - заявил глава ультраконсервативной "фракции свободы", республиканец от Вирджинии Боб Гуд.

Его фракция уже назвала соглашение "полным провалом" и "совершенно неприемлемым".

Байден требует принять бюджет и перейти к миллиардам для Украины. В чем проблема?

Вероятность шатдауна по-прежнему велика, поскольку лидерам Конгресса предстоит решить сложные политические вопросы в крайне ограниченное время. И найти выход из республиканского ультиматума, который блокирует пакет помощи на 106 млрд долларов для Украины, Израиля и Тайваня.

По словам директора административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг, республиканцы работают над недопущением шатдауна, но Майку Джонсону предстоит столкнуться с критикой внутри своей партии, что усложнит переговоры и повысит риск провала. Сам Джонсон прогнозирует межпартийные дебаты по ряду политических вопросов, в том числе по финансированию абортов.

Отметим, основные цифры не связаны с просьбой Байдена о миллиардах для Украины. Его отдельный запрос пытаются привязать к изменениям в пограничной и иммиграционной политике. Что касается сделки по федеральному бюджету, президент США одобрил программу расходов.

"Она отражает уровни финансирования, которые я согласовал с обеими сторонами и подписал в законе прошлой весной. Она отвергает глубокое сокращение программ, на которые рассчитывают трудолюбивые семьи, и открывает путь к принятию законопроектов о годовом финансировании… Теперь республиканцы в Конгрессе должны выполнить свою работу, перестать угрожать шатдауном и выполнить свою основную обязанность по финансированию важнейших приоритетов внутренней и национальной безопасности, включая мою дополнительную просьбу (пакет на 106 млрд долларов, - ред.). Пришло время им действовать", - отметил Байден.

Нынешняя сделка в принципе соответствует соглашению, которое было достигнуто еще с прошлым спикером Палаты представителей Кевином Маккарти. Весной 2023 года он договорился с администрацией Байдена о приостановке лимита национального долга в обмен на ограничение расходов до 1,59 трлн долларов в 2024 году. Но крайне правые республиканцы были против, и осенью отправили его в отставку.

Для спикера Майка Джонсона сделка на 1,66 трлн долларов может стать первым серьезным успехом. Однако вопрос южной границы и нелегальной миграции остается серьезным препятствием. Причем как для федерального бюджета, так и для помощи Украине.

"Драконовский" закон против мигрантов. На чем настаивают республиканцы

Отметим, республиканцы настаивают на принятии резолюции Палаты представителей HR2 - радикального законопроекта, который резко ограничит предоставление убежища мигрантам. По их мнению, это необходимо, чтобы помешать сотням тысяч нелегалов пересечь южную границу. Закон пытаются привязать к приоритетам демократов. Таким как помощь Украине или принятие федерального бюджета.

"Джо Байден, Камала Харрис и все остальные не хотят выполнять простую работу по обеспечению безопасности границы, и поэтому сейчас происходит масштабная катастрофа, которую они создали. Ответ прост: следуйте HR2 Палаты представителей. Таков план", - заявил конгрессмен-республиканец от Флориды Байрон Дональдс.

В ответ демократы говорят о неготовности поставить на кон свои ценности. По словам конгрессмена Грега Микса от Нью-Йорка, с некоторыми вещами на границе разобраться действительно нужно, но не методами республиканцев.

"Драконовский" законопроект содержит несколько нововведений.

Рынок труда. Работодателей под угрозой тюремного заключения обяжут проверять наличие документов у своих работников. Делать это предлагается с помощью системы E-Verify. В настоящее время в обязательном порядке ее используют 22 штата, требований на федеральном уровне пока нет. При этом нет уверенности в том, что такие меры очистят рынок труда от нелегалов.

Согласно исследованию Southern Economic Journal, в штатах, которые используют E-Verify, зарплата нелегалов-мужчин упала, но при этом увеличилась занятость нелегалов-женщин, которых зачастую нанимают в качестве домашней прислуги. Проблема и в том, что по данным правительства США, около 57 000 граждан были ошибочно помечены как не имеющие документы. Кроме того, такой контроль может критично повлиять на сельскохозяйственную отрасль, где у порядка 40% рабочих действительно нет документов.

Убежище. Согласно действующему законодательству, мигранты, которые подали заявление на убежище, могут оставаться в США, пока оно рассматривается. Республиканцы приравнивают эту политику Белого дома к открытому приглашению мигрантов.

Законопроект HR2 лишает права просить убежище, только если сотрудник Таможенно-пограничной службы не посчитает, что заявление будет скорее принято, чем не принято. Также добавляется плата в 50 долларов, а места подачи заявлений ограничиваются точкой въезда. Проект предусматривает содержание под стражей даже тех, чьи дела тянутся в течение многих лет.

Один из соавторов, республиканец от Калифорнии Том МакКлинток объяснял ужесточение норм тем, что школьные классы якобы заполонили ученики, не владеющие английским языком, а больницы - нелегалы, требующие безвозмездной помощи.

"Это не просители убежища. Убежище - это не открытое приглашение нарушить наши границы. Но демократы сделали именно это", - говорил он.

Строительство стены. Законопроект требует от федерального правительства перегородить не менее 900 миль из примерно 2000-мильной границы США и Мексики, возродив амбициозные планы времен Дональда Трампа. Причем как можно быстрее. Предлагается выделять 110 млн долларов в год пограничным силам, которые создаются в штатах, а также запретить просителям убежища пользоваться документами, выданными министерством нацбезопасности (DHS), для посадки в самолет.

Отмена защиты детей-мигрантов. Законопроект отменяет некоторые меры, которые защищают несовершеннолетних. В частности, восстанавливается семейное содержание под стражей на неопределенный срок, а также усложняется возможность детям без сопровождения взрослых претендовать на статус несовершеннолетнего мигранта.

Это также ускорит депортацию детей, продлит сроки, в течение которых они могут содержаться в учреждениях для взрослых на границе, с 3 до 30 дней, а также запретит штатам устанавливать свои требования для этих мест содержания под стражей. Наиболее радикальный шаг - министерство здравоохранения и социальные службы должны передавать подробную информацию о спонсорах, которые принимают детей-мигрантов. Если необходимых документов нет, в течение 30 дней начинается процедура депортации.

Сделка уже на этой неделе? Что говорят о помощи Украине в Сенате и Палате представителей

Сделка по вопросам южной границы и мигрантов ожидается на этой неделе. По крайней мере главный переговорщик республиканцев Джеймс Лэнкфорд (Оклахома) рассчитывает, что в ближайшие дни появится текст, который откроет путь к принятию федерального бюджета и выделению десятков миллиардов долларов Украине.

"Надеюсь, текст будет на этой неделе, чтобы выйти из этой ситуации. У всех будет время, чтобы прочитать и изучить его. Никто не будет отстранен от процесса. Это соглашение должно работать. Все рассчитывают на то, что оно реально сработает", - заявил он.

Как пишет Politico, Лэнкфорд в течение нескольких недель вел переговоры с сенаторами Кирстен Синемой (Аризона) и Крисом Мерфи (демократ, Коннектикут). Тем не менее, все еще под вопросом, сможет ли эта сделка стать законом. В частности, спикер Палаты Майк Джонсон заявил, что его не информировали о деталях обсуждений сенаторов.

Он хочет, чтобы Палата представителей приняла закон с ограничениями, которые не поддерживают демократы. Лэнкфорд в свою очередь уверен, что если Сенат одобрит его в ближайшие дни, то Палата представителей увидит прогресс и сможет доработать спорные моменты.

В то же время неясно, есть ли вообще рамочное соглашение. Ранее Мерфи и Синема говорили, что им есть над чем поработать, и они не уверены, будет ли сделка на этой неделе. Ожидать, что она не встретит сопротивления, не стоит. Левые демократы уже обсуждают возможность постоянной смены политики в отношении чрезвычайных расходов, а часть консерваторов не готова голосовать за какой-либо законопроект с помощью для Украины.

Тем тревожнее прозвучало еще одно заявление от Джонсона. По его словам, то, когда будет одобрен новый пакет для Украины, зависит от стратегии Белого дома.

"Есть две вещи, которые необходимы: мы должны охранять границу США, прежде чем охранять чью-то еще. Если мы получим необходимую информацию и ответы на вопросы о том, что является конечной целью в Украине, и как мы будем ответственно относиться к расходованию этих ресурсов. Белый дом не предоставил нам необходимой информации", - добавил он.

В любом случае точки над "і" расставит окончательный текст пограничной сделки. Главное для Украины, чтобы она как можно быстрее получила 60 голосов в Сенате, заручилась двухпартийной поддержкой в Палате представителей, а Джо Байден поставил президентскую подпись. Даже если в самих США никто не считает ее идеальной.