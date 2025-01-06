Конгрес підтвердив перемогу Трампа на виборах президента США: що далі

Як пише видання, Конгрес офіційно засвідчив перемогу Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року. А підрахунок голосів Колегії виборців пройшов гладко, без жодних заперечень чи заворушень.

Варто зауважити, що це разючий контраст зі сценою чотирирічної давнини, 6 січня 2021 року, коли бунтівники штурмували Капітолій під час засвідчення результатів президентських виборів 2020 року.

Віце-президент Камала Гарріс, яка головувала на процесі як голова Сенату, оголосила про затвердження результатів підрахунку голосів. Відповідно до закону, ця заява буде вважатися остаточною або, кажучи юридичною мовою, "буде вважатися достатньою заявою осіб", обраних президентом і віце-президентом.

Таким чином Трамп переміг на виборах, набравши 312 голосів виборців. Гарріс отримала 226 голосів виборців.

Що відбувалося на засіданні Конгресу

Згідно з федеральним законом, сертифікація результатів президентських виборів проводиться на засіданні Конгресу 6 січня. Зазначимо, минулого разу підтвердження перемоги Джо Байдена супроводжувалося масовою акцією прихильників Трампа і вилилося в штурм Капітолія.

На засіданні учасники спільної сесії розкривають запечатані сертифікати з усіх 50 штатів. Кожен із них містить запис голосів виборників кожного штату. Результати зачитуються вголос і проводиться офіційний підрахунок.

На спільному засіданні головує голова Сенату і чинна віцепрезидентка Камала Гарріс. Сьогодні вона офіційно оголосила Трампа переможцем виборів. Як і Джей Ді Венса наступним віцепрезидентом.

Що буде далі

Після завершення сертифікації залишається єдиний крок у процедурі, перш ніж Дональд Трамп офіційно стане президентом США. Це інавгурація, яка призначена на 12:00 за східноамериканським часом (19:00 за Києвом) 20 січня 2025 року.

На інавгурацію біля Капітолія зберуться політики і представники громадськості, а Трамп складе присягу у якості 47-го президента США. Детальніше про те, як все це буде виглядати, читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.