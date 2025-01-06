Конгресс подтвердил победу Трампа на выборах президента США: что дальше

Как пишет издание, Конгресс официально засвидетельствовал победу Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года. А подсчет голосов Коллегии избирателей прошел гладко, без возражений или беспорядков.

Стоит заметить, что это разительный контраст со сценой четырехлетней давности, 6 января 2021 года, когда мятежники штурмовали Капитолий во время засвидетельствования результатов президентских выборов 2020 года.

Вице-президент Камала Харрис, которая председательствовала на процессе как председатель Сената, объявила об утверждении результатов подсчета голосов. Согласно закону, это заявление будет считаться окончательным или, говоря юридическим языком, "будет считаться достаточным заявлением лиц", избранных президентом и вице-президентом.

Таким образом Трамп победил на выборах, набрав 312 голосов избирателей. Харрис получила 226 голосов избирателей.

Что происходило на заседании Конгресса

Согласно федеральному закону, сертификация результатов президентских выборов проводится на заседании Конгресса 6 января. Отметим, в прошлый раз подтверждение победы Джо Байдена сопровождалась массовой акцией сторонников Трампа и вылилась в штурм Капитолия.

На заседании участники совместной сессии вскрывают запечатанные сертификаты из всех 50 штатов. Каждый из них содержит запись голосов выборщиков каждого штата. Результаты зачитываются вслух и проводится официальный подсчет.

На совместном заседании председательствует глава Сената и действующий вице-президент Камала Харрис. Сегодня она официально объявила Трампа победителем выборов. Как и Джей Ди Вэнса следующим вице-президентом.

Что будет дальше

После завершения сертификации остается единственный шаг в процедуре, прежде чем Дональд Трамп официально станет президентом США. Это инаугурация, которая назначена на 12:00 по восточноамериканскому времени (19:00 по Киеву) 20 января 2025 года.

На инаугурацию возле Капитолия соберутся политики и представители общественности, а Трамп принесет присягу в качестве 47-го президента США. Подробнее о том, как все это будет выглядеть, читайте в отдельном материале РБК-Украина.