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Конгрес обурений заморожуванням санкцій проти РФ, але швидко відповісти не зможе

06:45 18.10.2026 Нд
3 хв
aimg Катерина Коваль
Конгрес обурений заморожуванням санкцій проти РФ, але швидко відповісти не зможе Фото: Конгрес обурений рішенням Трампа заморозити санкції проти Росії, але швидко відповісти не зможе (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп заморозив санкції проти Росії, ухвалені Конгресом, і це обурило законодавців обох партій. Однак швидко відповісти вони навряд чи зможуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Указ Трамп підписав пізно ввечері в п'ятницю, 16 жовтня. Основна частина закону мала запрацювати в неділю, 18 жовтня. Президент пояснив рішення інтересами національної безпеки і дав зрозуміти, що санкції відкладено на невизначений термін.

Закон передбачав високі мита для країн, які купують великі обсяги російської нафти та енергоносіїв. Так у Вашингтоні хотіли перекрити Кремлю гроші на війну. Документ відомий як Акт Ліндсі Грема про санкції проти Росії: покійний сенатор майже рік переконував Трампа його підтримати. Сенат ухвалив закон 86 голосами проти 11, а Трамп підписав його місяць тому.

Реакція Конгресу

Рішення розкритикували і республіканці, і демократи.

"Це неприпустимо, що ця адміністрація капітулює перед російським диктатором, який незаконно вторгся в Україну", - заявив сенатор-республіканець Том Тілліс.

Його однопартієць Джон Корнін наголосив, що Ліндсі Грем був би нажаханий. Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер назвав рішення угодою Трампа з дияволом, яка "стає дедалі бруднішою".

Республіканець Рік Скотт нагадав, що агресор - саме Росія, тому на неї потрібно тиснути економічно.

Як пояснюють у Білому домі

У суботу Трамп заявив журналістам, що його остаточного рішення щодо санкцій ще ніхто не знає. "Це дуже гарне рішення, яке буде добрим для країни і, думаю, для світу", - сказав він.

Держсекретар Марко Рубіо пояснив, що адміністрація хоче 60 днів, щоб оцінити вплив санкцій на світову та американську економіку. Він послався на високі ціни на енергоносії та війну в Ірані.

Чи може Конгрес щось змінити

Швидкої відповіді не буде: обидві палати Конгресу на канікулах до проміжних виборів 3 листопада.

Демократ Грегорі Мікс, який від початку попереджав, що Трамп не виконуватиме закон, вніс законопроєкт про блокування угоди щодо російського дизпалива. Він назвав угоду корупційною і заявив, що Конгрес "не безпорадний".

Президент України Володимир Зеленський закликав прихильників України публічно виступити на захист санкцій і висловив надію, що їх відновлять.

Сестра покійного сенатора Дарлін Грем, яка зайняла його місце в Сенаті, сказала, що на місці Трампа продовжувала б тиснути на Росію. "Я не довіряю Путіну і не довіряю Росії", - пояснила вона.

Заморожування санкцій - не перша поступка Трампа Москві за останні тижні. Мінфін США відкрив ринок для російського дизпалива, а в Україні назвали цю угоду нечесною. Трамп пояснює подорожчання дизпалива ударами України по НПЗ і вимагає їх припинити.

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