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Конгресс возмущен замораживанием санкций против РФ, но быстро ответить не сможет

06:45 18.10.2026 Вс
3 мин
aimg Екатерина Коваль
Конгресс возмущен замораживанием санкций против РФ, но быстро ответить не сможет Фото: Конгресс возмущен решением Трампа заморозить санкции против России, но ответить не сможет (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп заморозил санкции против России, принятые Конгрессом, и это возмутило законодателей обеих партий. Однако, скоро ответить они вряд ли смогут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Указ Трамп подписал поздно вечером в пятницу, 16 октября. Основная часть закона должна была заработать в воскресенье, 18 октября. Президент объяснил решение интересами национальной безопасности и дал понять, что санкции отложены на неопределенный срок.

Закон предусматривал высокие пошлины для стран, приобретающих большие объемы российской нефти и энергоносителей. Так, в Вашингтоне хотели перекрыть Кремлю деньги на войну. Документ известен как Акт Линдси Грэма о санкциях против России: покойный сенатор почти год убеждал Трампа его поддержать. Сенат принял закон 86 голосами против 11, а Трамп подписал его месяц назад.

Реакция Конгресса

Решение подвергли критике и республиканцы, и демократы.

"Это недопустимо, что эта администрация капитулирует перед российским диктатором, незаконно вторгшимся в Украину", - заявил сенатор-республиканец Том Тиллис.

Его однопартиец Джон Корнин подчеркнул, что Линдси Грэм был бы напуган. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер назвал решение соглашением Трампа с дьяволом, которое "становится все грязнее".

Республиканец Рик Скотт напомнил, что агрессор - именно Россия, поэтому на нее нужно давить экономически.

Как объясняют в Белом доме

В субботу Трамп заявил журналистам, что его окончательного решения по санкциям еще никто не знает. "Это очень хорошее решение, которое будет хорошим для страны и, думаю, для мира", - сказал он.

Госсекретарь Марк Рубио пояснил, что администрация хочет 60 дней, чтобы оценить влияние санкций на мировую и американскую экономику. Он сослался на высокие цены на энергоносители и войну в Иране.

Может ли Конгресс что-то изменить

Быстрого ответа не будет: обе палаты Конгресса на каникулах до промежуточных выборов 3 ноября.

Демократ Грегори Микс, который изначально предупреждал, что Трамп не будет выполнять закон, внес законопроект о блокировании соглашения по российскому дизтопливу. Он назвал соглашение коррупционным и заявил, что Конгресс "не беспомощен".

Президент Украины Владимир Зеленский призвал сторонников Украины публично выступить в защиту санкций и выразил надежду, что их возобновят.

Сестра покойного сенатора Дарлин Грэм, занявшая его место в Сенате, сказала, что на месте Трампа продолжала давить на Россию. "Я не доверяю Путину и не доверяю России", - пояснила она.

Замораживание санкций – не первая уступка Трампа Москве за последние недели. Минфин США открыл рынок для российского дизтоплива, а в Украине назвали это соглашение нечестным. Трамп объясняет удорожание дизтоплива ударами Украины по НПЗ и требует их прекратить.

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